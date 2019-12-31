مصطفى حجاج ومدحت صالح والعسيلي يشعلون برنامج "منى الشاذلي"

يحل اليوم المطرب مدحت صالح، مصطفى حجاج، ومحمود العسيلي، ضيوفًا في حلقة الاحتفال برأس السنة من برنامج "معكم منى الشاذلي"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي ويُذاع عبر فضائية "CBC".

وظهر في البرومو التشويقي، أجواءً مبهجة، ومن المقرر أن يغنون باقة من أشهر أغانيهم، في حلقة فنية، فضلًا عن كواليس تعاونهما سويًا في أغنية "أنا ابن مصر"، وسر النجاح الكبير الذي حققتها الأغنية.

أغنية " أنا ابن مصر" فازت بجائزة أفضل أغنية في استفتاء برنامج "معكم" لعام 2019.

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