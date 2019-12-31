‪ تفاصيل حفل أصالة الخيري 10 كانون الثاني المقبل

تحت عنوان "باعشق حياتي" تحيي الفنانة أصالة الحفل الخيري، 10 يناير المقبل، بأحد فنادق مصر الجديدة، لصالح مرضى سرطان الثدي، بالتعاون مع المؤسسة العلمية لمرضى أورام الثدي.

وقسمت الجهة المنظمة أسعار تذاكر الحفل، إلى 3 فئات، وهي 850 ، 1500، و2000 جنيهًا، على أن يتم الحجز عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

أصالة أثارت الجدل، الخميس الماضي، بعد خلع حذائها على المسرح بالحفل الذي قامت بإحيائه في الكويت، وفسرت ما حدث، في تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" قائلة: "‏لم أستطع في حفلي الأخير بالحبيبة الكويت أنّ أختصر فقرتي بسبب دوار بسيط، يزول إنّ خلعت ما بقدمي، فقرّرت أنّ أفعل ذلك على المسرح، لأُكمل فقرتي، وأختتم حفلات هذا العام بما يُرضيني".

وتابعت: "وما فعلته سأكرّره بجميع حفلاتي، وكلّ سنة وانتوا على راحتكم ومتل مابدّكم عيشوا".

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

أصالة تكشف سبب غنائها حافية القدمين في الكويت

أحلام متهمة بتقليد أصالة بعد أن أعربت عن إعجابها بصوت ماجد المهندس