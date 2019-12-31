مروة ومحمد فؤاد وأحمد سعد في حفل غنائي ليلة رأس السنة

نشرت المطربة مروة "بوستر" دعائيًا، لحفلها المقبل، الذي تحييه ليلة رأس السنة بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.
وظهر في البوستر الفنان محمد فؤاد، والفنان أحمد سعد، الذين يشاركوها في الحفل.
وتحيي مروى حفلا آخر في ليلة رأس السنة، أيضا، برفقة الفنان الشعبى عبدالباسط حمودة والفنانة دينا في حفل بفندق آخر.
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