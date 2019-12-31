"الفلوس" يواصل تصدره و "الفيل الأزرق 2" الأخير في إيرادات الإثنين

تتنافس عدد من الأفلام، بدور العرض السينمائي حاليا، وتتنوع أحداثها ما بين الكوميدي، والأكشن، والإثارة والتشويق.

الأفلام المعروضة حاليا هي "خيال مآتة"، "ولاد رزق 2"، "الفيل الأزرق 2"، "إنت حبيبي وبس"، "بيت ست"، "استدعاء ولي عمرو"، "الفلوس".

وجاءت حصيلة الإيرادات في شباك تذاكر الإثنين مبلغ مليون 41 ألف 21 جنيه، وكانت على النحو التالي:

احتل فيلم "الفلوس" صدارة إيرادات شباك التذاكر، وحقق ليلة أمس إيرادات قدرها مليون 16 ألف 437 جنيه.

والفيلم بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.

حل فيلم "ولاد رزق 2"، في المركز الثاني بشباك تذاكر الإثنين، وحقق ليلة أمس إيرادات قدرها 9118 جنيه.

والفيلم بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، نسرين أمين، أحمد داوود، كريم قاسم، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

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حل فيلم الرعب المصري "بيت ست"، في المركز الثالث بشباك التذاكر، وحقق ليلة أمس إيرادات قدرها 8606 جنيه.

والفيلم بطولة طارق عبيد، رانيا الخطيب، مصطفى عبدالسلام، لبنى ونس، سلمى الديب، مارغو حداد، ومن تأليف أيمن العايدي وشادي المسلمي، وإخراج أحمد عادل عقل.

في المركز الرابع يأتي فيلم "استدعاء ولي عمرو"، الذي حقق ليلة أمس إيرادات قدرها 2688 جنيه.

والفيلم بطولة حورية فرغلي، محمد عز، سماح أنور، صبري فواز، محمد لطفي، محمد يونس، انتصار، ومن تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج أحمد البدري.

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