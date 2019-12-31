‪كارول سماحه تغني في جامعة مصر 24كانون الثاني

تعاقدت الفنانة كارول سماحة على إحياء الحفل المقام يوم 24 يناير المقبل على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وكشفت إدارة مسرح جامعة مصر في بيان صحفي لها أنها انتهت من إعداد البرنامج الفني، لتقديم مجموعة من الحفلات التي سيقوم بإحيائها نخبة من نجوم الغناء من مصر والدول العربية الشقيقة لتخرج هذه الحفلات بمستوى رفيع.

كارول سماحة طرحت مؤخرًا أغنية "إنشالله"، وحققت نسبة مشاهدة عالية على موقع "يوتيوب"، كما شاركت في فيلم "بالصدفة"، وهو أول عمل سينمائي لها، وتم عرضه في بيروت ودبي، وشاركها البطولة الفنان بديع أبو شقرا وباميلا الكيك ومنير معاصري، ومن إخراج باسم كريستو.

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