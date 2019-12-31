هاني شاكر وأنغام يغنيان معًا في الرياض الأحد

يحيي الفنان هاني شاكر حفلا غنائيا بمشاركة الفنانة أنغام بالعاصمة السعودية (الرياض).
الحفل يقام يوم الأحد القادم الموافق 5 يناير، على مسرح أبو بكر سالم، ضمن فعاليات مهرجان الرياض للعود.
يذكر أن آخر أعمال الفنان هاني شاكر أغنية "أبويا" التي طرحها منذ يومين على قناته الرسمية بموقع يوتيوب، وهي من كلمات سامي النويهي، وألحان عمر كمال، وتوزيع أحمد طايع.
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