شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا لـ تامر حسنى: "الفلوس" فيه شغل ومجهود كبير ومكسر الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ النجم أحمد السقا، صديقه النجم تامر حسنى على فيلمه الجديد "الفلوس" الذى انطلق فى دور العرض السينمائية يوم الأربعاء الماضى الموافق 25 ديسمبر ويحقق نجاحًا كبيرًا على مستوى شباك التذاكر فى مصر والدول العربية، حيث كتب السقا على حسابه بموقع التغريدات القصيرة تويتر: "مبروك ياصاحبى وحبيبي تامر حسنى الفيلم فيه شغل ومجهود كبير ومختلف ومكسر الدنيا.. مبروك لكل صناع العمل".



احمد السقا

ويحتل فيلم "الفلوس" المرتبة الأولى فى أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم توزيعه على 255 دور عرض على مستوى الوطن العربى من ضمنهم 105 داخل مصر، ليصبح تامر حسنى أعلى فنان مصرى يحقق إيرادات بالخليج والدول العربية، حيث وصلت إيراداته فى مصر إلى 10 ملايين جنيه وفى الدول العربية تخطت 30 مليون جنيه فى أقل من أسبوع عرض.



تامر حسنى واحمد السقا

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فيلم "الفلوس" قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين، وتدور الأحداث حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا- زينة، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.



احمد السقا وتامر حسنى

يذكر أن تامر حسنى ظهر مع أحمد السقا كضيف شرف بمشهد واحد فى مسلسل "ولد الغلابة" للمخرج محمد سامى وتأليف أيمن سلامة والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، ليقوم السقا بالظهور هو الآخر بمشهد واحد فى فيلم "الفلوس" مع تامر حسنى، لاسيما وأن هناك صداقة قوية تربط الثنائى منذ سنوات