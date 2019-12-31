شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل احتفال أنجلينا جولى بعيد ميلاد ابنتها بالتبنى "زهرة" فى بلدها الأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زارت النجمة الأمريكية أنجلينا جولي، بلد أبنتها الكبرى "زهرة" الأم أثيوبيا، للاحتفال بعيد ميلادها الـ 15، كما التقت ساهلى ورق زودى رئيسة إثيوبيا، بالقصر الرئاسى فى العاصمة أديس أبابا، حيث ناقشا عددا من قضايا التنمية واللاجئين والمرأة، مؤكدة أن زيارتها تهدف لبحث عدد من القضايا الإنسانية، وقالت إنها جاءت لمناقشة قضايا اللاجئين والمرأة والأطفال والصحة.

ورحبت الرئيسة الإثيوبية بالممثلة الأمريكية، وقالت إن زيارة أنجيلينا جولى جاءت فى الوقت المناسب والمهم، حيث تمر إثيوبيا بتحول مذهل ويبشر بفصل جديد فى مختلف المجالات، وفقا لموقع " Hollywood Lif".

ووصلت أنجلينا إثيوبيا فى رحلة خاصة برفقة أطفالها، بما فيهم الطفلة "زهرة"، وهى إثيوبية تبنتها أنجلينا، إلى جانب أطفالها وهم: مادوكس جولى من كمبوديا، زهرة جولى من إثيوبيا، باكس جولى من فيتنام، والطفلة شيلوه نوفيل من ناميبيا.

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ووفقا لتصريحات أصدقاء النجمة صاحبة الـ 44 عامًا، فقد أكدت على أن ابنتيها سيقضون احتفالات الكريسماس مع والدهما براد بيت مثلما يفعلان كل عام، وقالت جولى "سوف يشارك الأطفال معى ومع والدهم بالتساوى خلال عيد الميلاد، وهذا ما فعلوه فى العام الماضى ولن يختلف هذا العام".

ويعرض للنجمة العالمية فيلمها Maleficent: Mistress of Evil فى دور العرض السينمائى حالياً، وحقق إيرادات وصلت إلى 484 مليونا و650 ألف دولار أمريكى، وذلك منذ طرحه يوم 18 أكتوبر الماضى.

ويعد فيلم النجمة أنجلينا جولى Maleficent: Mistress of Evil، تكملة للجزء الأول الذى طرح عام 2014، وحقق إيرادات وصلت إلى 759 مليون دولار أمريكى، والذى تدور قصته حول الشخصية الشريرة من فيلم الرسوم المتحركة "Sleeping Beauty" الذى طرح عام 1959 من إنتاج شركة ديزنى.