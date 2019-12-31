بهجة السنة الجديدة .. علا رشدى وأصدقاءها يودعون 2019 على طريقتهم الخاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتادت الفنانة علا رشدى على التفاعل مع الجمهور، ونشر الصور والفيديوهات و"البوستات"، على مواقع التواصل الاجتماعى ولكن بطريقتها الخاصة، وليس بالطريقة الكلاسيكية المباشرة، حيث تتمتع بحس كوميدى ساخر، الأمر الذى جعل محتوى ومضمون ما تنشره على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى له نفس الطابع الفكاهى.
علا نشرت فيديو لتوديع عام 2019، مع مجموعة من صديقاتها، حيث ظهرن وهن يرقص على أغنية jingle bells الشهيرة، والمرتبطة برأس السنة، وبعد مجموعة من الحركات الراقصة، يتحولن جميعا إلى الرقص الشعبى، ليظهر أطفالهن، ويشاركهن فى الرقص.
وكان النجمان أحمد داوود، وزوجته علا رشدى، قد احتفلا بـ "الكريسماس" بصحبة ابنيهما، وذلك في أجواء أسرية، من خلال زى كريسماس موحد، ونشرت علا رشدى مجموعة من الصور أثناء احتفال أسرتها بالكريسماس، وعلقت قائلة: "عيد ميلاد سعيد من عائلتى.. أتمنى أن يكون عام 2020 عاما رائعا بالنسبة لنا"، وعلق الكثير من جمهور الفنانين على الصور معبرين عن سعادتهما بالاحتفالات بالكريسماس.
تعليقات متابعى علا رشدى أثنت على طريقة الاحتفال العائلية، وطريقة ارتداء الملابس، وحتى "سيشن" التصوير، حيث قالت احدى المتابعات "بحبكوا اوى"، وتساءلت أخرى "انتوا جايبين اللبس ده منين"
أحمد داوود يخوض ثانى بطولاته المطلقة فى السينما، بفيلم جديد من إخراج وإنتاج وائل عبد الله، حيث يعمل داوود ووائل عبد الله على التحضير للفيلم الذى سيتم الإعلان عن اسمه خلال الأيام القليلة المقبلة، واختيار الفنانين المشاركين فى البطولة قبل البدء فى تصويره خلال أسبوعين.
وقدم داوود أولى بطولاته المطلقة فى السينما خلال فيلم "122" الذى تم عرضه فى شهر يناير الماضى وحقق نجاحاً كبيراً على مستوى الإيرادات بوصوله إلى 25 مليون جنيه، وشارك فى بطولته أمينة خليل وطارق لطفى وأحمد الفيشاوى ومحمد ممدوح وجيهان خليل وأسماء جلال وتأليف صلاح جهينى وإخراج ياسر الياسرى.
وكان آخر أعمال أحمد داوود فى السينما فيلم "ولاد رزق 2" والذى وصلت إيراداته إلى 100 مليون جنيه، بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز لمديرها أحمد بدوى، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.
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