شكرا لقرائتكم خبر عن بهجة السنة الجديدة .. علا رشدى وأصدقاءها يودعون 2019 على طريقتهم الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتادت الفنانة علا رشدى على التفاعل مع الجمهور، ونشر الصور والفيديوهات و"البوستات"، على مواقع التواصل الاجتماعى ولكن بطريقتها الخاصة، وليس بالطريقة الكلاسيكية المباشرة، حيث تتمتع بحس كوميدى ساخر، الأمر الذى جعل محتوى ومضمون ما تنشره على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى له نفس الطابع الفكاهى.

علا نشرت فيديو لتوديع عام 2019، مع مجموعة من صديقاتها، حيث ظهرن وهن يرقص على أغنية jingle bells الشهيرة، والمرتبطة برأس السنة، وبعد مجموعة من الحركات الراقصة، يتحولن جميعا إلى الرقص الشعبى، ليظهر أطفالهن، ويشاركهن فى الرقص.

وكان النجمان أحمد داوود، وزوجته علا رشدى، قد احتفلا بـ "الكريسماس" بصحبة ابنيهما، وذلك في أجواء أسرية، من خلال زى كريسماس موحد، ونشرت علا رشدى مجموعة من الصور أثناء احتفال أسرتها بالكريسماس، وعلقت قائلة: "عيد ميلاد سعيد من عائلتى.. أتمنى أن يكون عام 2020 عاما رائعا بالنسبة لنا"، وعلق الكثير من جمهور الفنانين على الصور معبرين عن سعادتهما بالاحتفالات بالكريسماس.

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تعليقات متابعى علا رشدى أثنت على طريقة الاحتفال العائلية، وطريقة ارتداء الملابس، وحتى "سيشن" التصوير، حيث قالت احدى المتابعات "بحبكوا اوى"، وتساءلت أخرى "انتوا جايبين اللبس ده منين"