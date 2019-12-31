شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى يشارك متابعيه بصورة طريفة.. ويعلق: "معلش البرد خلى الوش يكش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم أحمد حلمى، متابعيه بصورة طريفة عبر خاصية "ستورى" بموقع "إنستجرام"، يظهر بها بشكل غريب مستخدما فلاتر سناب شات، معلقا عليها قائلا: "معلش البرد خلى الوش يكش"، وتوج النجم أحمد حلمى بجائزة أفضل ممثل كوميدى عن عام 2019، فى حفل توزيع جوائز الدير جيست، ووجه بعدها رسالة شكر لكل جمهوره، ونشر صور أثناء تكريمه وحصده للجائزة، عبر حسابه الشخصى، وعلق عليها: "شكرا لكل الجمهور اللى صوتى لى وكان سبب فى إنى أخد جايزه أفضل ممثل كوميدى 2019، أنا بعتبركم انتو الجائزة الحقيقية اللى ربنا أكرمنى بيها، وشكرا لتشجعيكم ولحبكم، وشكرًا لمجلة ديرجست على كل اللى بتعملوه للفن وللفنانين، بحبكوا".

كما شارك النجم أحمد حلمى مؤخرا بمنتدى شباب العالم فى شرم الشيخ، مؤكدا خلال كلمتع على فخره بجنسيته المصرية فى كل دول العالم، قائلا إنه رأى أنه ليس من المهم أن يقول اسمه أو جنسيته لأنه لا فرق بين إنسان وآخر سواء بجنسيته أو ديانته لأن فى النهاية ما يجمعنا هى الإنسانية.

وأضاف الفنان أحمد حلمى، خلال كلمته بمنتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة: رغم اختلفنا مع بعضنا البعض إلا أنه جمعنا على حاجة واحدة وهى الإنسان.

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وفى سياق آخر، يعمل حالياً أحمد حلمى فى سرية تامة على فيلمه الجديد، المقرر البدء فى تصوير خلال الفترة المقبلة، إذ لم يستقر على المخرج حتى الآن، بينما يمتلك مشروعاً سينمائياً يعد مختلفا عما قدمه حلمى فى السابق.

يشار إلى أن آخر أعمال أحمد حلمى فيلم "خيال مآتة" وحقق 40 مليون جنيه فى شباك التذاكر، وشارك فى بطولته حسن حسنى، بيومى فؤاد، منه شلبى، وعدد كبيرمن الفنانين، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعى.