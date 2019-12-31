شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهور يحتشد بجزيرة المارية انتظارًا لحفل تامر حسنى ونانسى عجرم بأبو ظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتشد جمهور نجمي الغناء العربي تامر حسني واللبنانية نانسي عجرم وذلك أمام مسرح الحفل بجزيرة المارية بأبوظبي وذلك منذ الساعات الأولى لفتح الأبواب أمام الجمهور بليلة رأس السنة.

فيما يحيي نجم الجرامي برونو مارس حفله في أبوظبي اليوم الثلاثاء وهو الحائز على جائزة الجرامي 11 مرة، وأهم الجوائز العالمية للموسيقى، وتعد هذه المرة الثانية فقط التي يؤدي فيها النجم العالمي، والذي يشتهر بالعروض المبهرة والطراز الكلاسيكي، حفلاً له في دولة الإمارات منذ آخر حفل أقامه في دبي عام 2013، ويعتبر مارس أحد أنجح النجوم الغنائيين من الجيل الحديث، حيث قام ببيع أكثر من 200 مليون نسخة من أغانيه الشهيرة مثل "جرينيد" و"لوكد أوت أو هيفن" و"أبتاون فانك" و"24 كارات ماجيك".

النجم تامر حسنى عرض له مؤخرًا فيلمه الجديد "الفلوس" ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم أحمد السقا، والنجمة مى عز الدين، ونجوم مسرح مصر الفنان على ربيع، والفنانة ويزو، وآخرون، فيلم الفلوس قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.

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حقق فيلم الفلوس 14 مليون جنيه فى مختلف الدول العربية التى تعرض الفيلم، ومنها الإمارات والكويت والبحرين ولبنان والأردن والمغرب، كما تتزايد أرقامه نظرًا لشعبية تامر فى الخليج العربى .

ويحتل فيلم "الفلوس" المرتبة الأولى فى أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم توزيعه على 255 دور عرض على مستوى الوطن العربى من ضمنهم 105 داخل مصر، ليصبح تامرحسنى أعلى فنان مصرى يحقق إيرادات بالخليج والدول العربية.

وكانت أبوظبي قد نظمت عددًا من الفعاليات العالمية خلال عام 2019، شملت هذه الفعاليات الجديدة أسبوع أبوظبي للتحدي، والذي تضمن مباراة الـUFC الشهيرة بين بطل القتال غير المهزوم حبيب نور محمدوف وداستن بورير، كما أقيمت أول نسخة من أسبوع أبوظبي للعائلة والتي شهدت أول مرة يقام فيها حفل جوائز الأطفال من نيكلودين في الشرق الأوسط والذي تبعه عرض بيبي شارك الشهير، كما استضافت أبوظبي أول نسخة من أسبوع أبوظبي للسباق والذي تضمن فعاليات ثقافية دولية مثل مهرجان فن أبوظبي واختتم بجائزة الاتحاد الكبرى للفورمولا 1، الحدث الختامي لموسم 2019 للفورمولا 1.