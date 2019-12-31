شكرا لقرائتكم خبر عن "هذه سنة الحياة".. يسرا اللوزى تحرج متابعا بعد تعليقه كبرتى بالعمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة يسرا اللوزى، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت يسرا فى الصورة بدون مكياج، وكتبت يسرا على الصورة، قائلة: "لسه صاحية من النوم بعد ليلة طويلة من التصوير، ونالت الصورة إعجاب العشرات من متابعيها متغزلين فى جمالها بدون مكياج، ولكن وصفها أحد المتابعين بأنها تقدمت في السن، وكتب: قائلا: "وشك حلو بس كبرتي بالعمر".

ولم تصمت الفنانة يسرا اللوزى على تعليق المتابع وردت عليه قائلة: "هذه سنة الحياة يا سيدى الفاضل"، لتنهال التعليقات المدافعة عنها وأنها ما زالت محتفظة بجمالها وشبابها.



يسرا اللوزى

وتصور يسرا اللوزى حاليًا دورها فى مسلسل "بخط الأيد" بطولة النجوم أحمد رزق وسوسن بدر، الذى ينتمى لنوعية مسلسلات الـ45 حلقة، من إنتاج سينرجى، وتأليف هالة الزغندى، وإخراج شيرين عادل، ويشارك فى بطولته ميرنا نورالدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، وأخرون، كما تصور دورها فى فيلم "العنبكوت" مع النجم أحمد السقا وظافر العابدين ومنى زكى، تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال .

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كما تشارك الفنانة يسرا اللوزى فى مسلسل"اطمني" من نوعية أعمال الـ60 ويشارك في بطولته أحمد حاتم، أحمد صفوت، أنوشكا، رشا مهدى، شيرين، محمد علاء، سامح الصريطى، أحمد فؤاد سليم وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث المسلسل فى إطار رومانسي اجتماعي، إذ إن المسلسل يتضمن 3 خطوط درامية، لكل منها شخصية توضح وتفسر الأزمات الاجتماعية والحب بطريقتها الخاصة.

يشار إلى أن يسرا اللوزى شاركت فى بطولة مسلسل "كلبش 3" بطولة النجم أميركرارة، وعرض فى رمضان الماضى، وشارك فى بطولته أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، نبيل بدر الدين، وإسلام جمال، عمرالشناوى، أمانى كمال، تأليف ياهر دويدار، إخراد بيترميمى، أنتاج سينرجى .

وتنتظرالفنانة يسرا اللوزى مولودها الجديد خلال الفترة المقبلة، حيث من المقرر أن تضع مولدها الثانى، علمًا بأن يسرا لديها ابنة تدعى "دليلة" وتبلغ من العمر 6 سنوات .