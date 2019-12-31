شكرا لقرائتكم خبر عن كنت كالتلميذ.. ماذا قال عبدالوهاب عن أول لقاء جمعه بأم كلثوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم الموافق 31 ديسمبر من عام 1898 تغير وجه الغناء والطرب فى مصر والعالم العربى بل وفى العالم أجمع بميلاد كوكب الشرق والغرب أم كلثوم، معجزة الغناء التى لم يأت الزمان بمثلها، والعبقرية الغنائية التى لم ولن تتكرر والتى أسرت العالم بصوتها.

كانت ولازالت أم كلثوم ابنة طماى الزهايرة مركز السنبلاوين بالدقهلية أعظم مطربة فى العالم العربى شهد بعبقريتها الشرق والغرب، وتمنى أساطين التلحين والموسيقى أن تغنى من ألحانهم.

ولدت أم كلثوم فى ريف مصر لأسرة فقيرة ووالدها الشيخ إبراهيم كان إمام اومؤذنا لمسجد القرية، وكان يعمل منشدا فى حفلات الزواج للقرية.

التحقت أم كلثوم بكتاب القرية وحفظت القرآن وتعلمت الغناء من والدها فى سن صغيرة، وكان يصطحبها معه فى الاحتفالات، بعدما انبهر بقوة نبرتها، وجمال صوتها ، فبدأت الغناء فى سن الثانية عشر وكانت تغني وهي تلبس العقال وملابس الأولاد ، وسمعها القاضي علي بك أبو حسين فأوصى والدها بالاعتناء بها، وتبناها الشيخ أبو العلا محمد والشيخ زكريا أحمد بعدما اعجبا بصوتها، وانتقلت إلى القاهرة لتبدأ مشوار الخلود والطرب والعالمية.

ويعتقد الكثيرون أن أول لقاء تعاون بين كوكب الشرق وموسيقار الأجيال كان فى أغنية "أنت عمرى" التى كانت أول لحن لعبد الوهاب بصوت كوكب الشرق عام 1964، وأطلق على هذا التعاون لقاء السحاب، وجاء بعد توصية من الرئيس الراحل جمل عبد الناصر، وبعد ما كان يثار دائما حول وجود توتر فى العلاقة وحرب خفية بين أم كلثوم وعبدالوهاب.

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لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن كوكب الشرق وموسيقار الأجيال التقيا قبل ذلك بكثير بل إن عبد الوهاب غنى مع أم كلثوم فى بداية حياته وتحديدا عام 1923 وكتب بنفسه عن اللقاء الأول الذى جمعه بكوكب الشرق فى مجلة الكواكب عام 1953 تحت عنوان "أم كلثوم بقلم محمد عبد الوهاب"، وكانت المرة الأولى التى يتحدث فيها عن كوكب الشرق.

وقال موسيقار الأجيال فى هذه المقالة: "قد لا يعرف الكثيرون أننى والآنسة أم كلثوم ظهرنا سوياً لأول وآخر مرة حتى الآن وكان ذلك قبل أكثر من 20 عاماً، بل وغنينا معا أغنية "على قد الليل ما يطول".



موسيقار الاجيال محمد عبدالوهاب

وتابع: "كان ذلك فى منزل والد الصديق أبو بكر خيرت المهندس المعروف وكان يسكن فى شارع خيرت، وقيل لى قبل الحفلة إننى سأغنى مع أم كلثوم واعتبرت هذا الخبر بشرى كبيرة لمطرب غير معروف تماماً، ولم يخط إلى مدارج الشهرة بعد، فى حين كانت أم كلثوم وقتها قد وطدت قدمها ومعروفة منذ 7 سنوات أو يزيد وعرفها الناس واعجبوا بصوتها".

وعن الغناء مع أم كلثوم فى هذه الحفلة قال محمد عبد الوهاب: "غنيت مع أم كلثوم وأحسست وأنا إلى جوارها أننى أتحدث إلى أستاذ وأنه يتوقف على هذه الحفلة شىء غير قليل من مصيرى كمطرب ناشئ، وسمعت إشادات بأننى أديت دورى على أكمل وجه وأحسنت الأداء".

وأكد عبد الوهاب أن أهم إشادة سمعها فى هذا الحفل الذى جمع أساطين الغناء والموسيقى وقتها هى الإشادة التى سمعها من أم كلثوم حيث قالت له همساً" أنت كويس"، قائلاً: أحسست بفخر عظيم أن اغنى مع مطربة لهامكانة شعبية فى وقت لم أكن أنا أتمتع بمثل هذه المكانة".