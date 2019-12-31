بيان عاجل يكشف تطورات الحالة الصحية ل ” السلطان قابوس “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 05:55 مساءً - أصدر ديوان البلاط السلطاني العماني بيانا نشرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية يكشف تطورات الحالة الصحية للسلطان قابوس بن سعيد .

وجاء في نص البيان الذي نشرته الوكالة عبر حسابها على موقع ” تويتر ” : ” مولانا جلالة السلطان المعظم في حال مستقر ولله الحمد والشكر ويتابع برنامج العلاج المقرر ” .

وتابع في تغريدة أخرى تعبر عن شكر وتقدير السلطان قابوس لكل أبناء الشعب العماني : ” جلالة السلطان المعظم أعزه الله يوجه شكره وتقديره إلى أبناء شعبه الكرام الميامين في كافة أنحاء الوطن العزيز على ما يبدونه من نبل في مشاعرهم وصدق في دعواتهم والتفاف حول قيادتهم ” .

واختتم البيان قائلا : ” سائلا الله جلت قدرته أن يحفظ عمان وأبناءها الأوفياء وأن يوفقهم نحو مزيد من التقدم والنماء لتستمر مسيرة التنمية الظافرة إلى الأهداف المرسومة لها بمشيئة الله ” .

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يذكر أن خلال الفترة الماضية ترددت العديد من الشائعات على مواقع التواصل الإجتماعي في عمان بشأن الوضع الصحي للسلطان قابوس والتي أثارت القلق لدى العمانيين .. خاصة مع عدم خروج أي جهة للتصريح بشأن حالته .

وهو ما دفع عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي العمانيين إلى إطلاق هاشتاج ” السلطان قابوس ” الذي تصدر تويتر في سلطنة عمان .. يطالبون من خلاله ببيان رسمي توضيحي يبدد قلقهم بشأن ما تردد من أنباء عن صحة السلطان .