شاهدوا.. إبنة ممثلين سوريين شهيرين تثير الجدل بجمالها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 05:55 مساءً - إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لشابة جميلة وتساءل الكثيرون عن هويتها، ليتبين أنها حنين إبنة الممثلين السوريين ​قاسم ملحو​ و​أمال سعد الدين​.

وأبدى الكثير من المتابعين إعجابهم بها. وركزت بعض التعليقات على تلك الحسابات على درجة الشبه بينها وبين والدها ووالدتها.

واختلفت الآراء في هذا الشأن بين من رأوا أنها تجمع ملامحهما معاً ومن اعتبروا أنها أقرب إلى والدتها.

ويشار إلى أن لدى الفنانين اللذين تزوجا منذ أكثر من 16 عاماً ابنة أخرى وكان ملحو نشر في وقت سابق صورة له برفقتهن وأشعل من خلالها المواقع.

ويذكر أن أمال أحدثت ضجة كبيرة من خلال أدائها شخصية “بديعة” في المسلسل الشهير “ضيعة ضايعة” إلى جانب الفنان الراحل نضال سيجري وكل من الفنانين تولاي هارون وباسم ياخور وجرجس جبارة وجمال العلي وفادي صبيح وزهير رمضان وغادة بشور ورواد عليو وجمال آل رشي.

Advertisements