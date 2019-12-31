توبا بويوكستون تفاجئ الجمهور بأغنية بصوتها .. هل تتجه إلى الغناء ؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 05:55 مساءً - أقدمت الفنانة التركية ” توبا بويوكستون ” على فتح قناة خاصة بها وتحمل إسمها على موقع الفيديوهات الشهير ” يوتيوب ” يوم 25 من شهر ديسمبر الجاري .

وقامت توبا ببث أولى فيديوهاتها على القناة وهو أغنية بصوتها تحمل إسم ” بفضلكم ” .. ومن إخراج حبيبها رجل الأعمال ” اوموت افيرغن ” .

وحققت الأغنية تفاعلا كبيرا بين الجمهور الذي أشاد بجمال صوت توبا .. والتي حققت 88 ألف مشاهدة في الساعات الأولى من نشرها عبر القناة ووصلت إلى الربع مليون مشاهدة حتى الآن .

وعلقت توبا على هذا الأمر قائلة إنها من دون أن تشعر وجدت نفسها في استديو تسجل هذا العمل وهي تراه خطوة جديدة في حياتها .. ولكنها لم تحدد ما إذا كانت تنوي إحتراف الفن وإطلاق عددا من الأغاني بصوتها أم إنها خطوة ترويجية لصفحتها الجديدة على موقع يوتيوب .