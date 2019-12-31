محمد رمضان يطرح كليب جديد ليلة رأس السنة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد النجم والفنان المصري محمد رمضان، لطرح كليب جديد، يحمل عنوان “رايحين نسهر”، ومن المقرر طرحه مساء يوم الثلاثاء ليلة رأس السنة الجديدة 2020.

ومن جهة أخري يستعد الفنان محمد رمضان، بمشاركة المطرب المغربى سعد لمجرد، لإحياء حفل غنائي فى ليالي مهرجان دبي، يوم 10 يناير.

وفي سياق متصل، يستأنف المخرج محمد سامي، تصوير مسلسله الجديد “البرنس” مع النجم محمد رمضان؛ بعد انتهاء إجازة الكريسماس.

Advertisements

ويشارك فى بطولة مسلسل “البرنس” كل من الفنانة نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، رحاب الجمل، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين. والمقرر عرضه فى شهر رمضان 2020.

وكان النجم محمد رمضان، قد روج، لكليبه الجديد “رايحين نسهر”، ببوستر جديد يظهر فيه برفقة 13 موديل هن أبطال الأغنية الجديدة المصورة.

وبعد نشر رمضان للصورة واجه اتهامًا بسرقة فكرة البوستر بسبب ظهوره في الصورة وهو يضع سيجار في فمه وتقوم مجموعة من الفتيات بمحاولة إشعالها له وذلك في تقليد لأفيش فيلم “حلاوة روح”، والذي ظهرت عليه الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

فكرة أفيش هيفاء وهبي، نفسه مسروق من الفيلم الإيطالي “Malena”، والذي قامت ببطولته نجمة الإغراء الشهيرة مونيكا بيلوتشي، وتم عرضه قبل 19 عامًا وتحديداً عام 2000 حيث ظهرت وحولها العديد من الرجال الذين يحاولون إشعال سيجارتها.