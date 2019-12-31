نجوى فؤاد تنضم لـ«ولاد إمبابة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انضمت الفنانة والراقصة الإستعراضية المصرية نجوى فؤاد، إلى فريق عمل مسلسل “ولاد إمبابة”، وذلك لتشارك كل من سعد الصغير وشمس وأحمد شيبة ومراد فكرى ومحمود فارس وإسماعيل فرغلى وعبد الله مشرف ومحمد فاروق ومطربي المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين، بطولة العمل.

والمسلسل من تأليف أيمن بكري وإخراج حاتم صلاح الدين، وينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية وتظهر من خلاله بشكل مختلف، حيث من المقرر أن تبدأ تصوير أولى مشاهدها خلال الأيام المقبلة .

وكان آخرأعمال الفنانة نجوى فؤاد مسلسل “أرض النفاق ” المأخوذ عن رواية أدبية تتناول المجتمع المصرى والعربى فى نهاية الأربعينات فى إطار خيالى فانتازى، ولكنها واقعية فى نفس الوقت، وشارك فى بطولة المسلسل الفنان محمد هنيدى وهنا شيحة ودلال عبد العزيز ومحمد ثروت وعدد آخر من الفنانين وسيناريو وحوار أحمد عبد الله.

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وظهرت نجوى فؤاد أيضا كضيفة شرف في مسلسل “لأعلى سعر” مع النجمتين نيللى كريم وزينة إضافة إلى أحمد فهمى ونبيل الحلفاوى وسارة سلامة وسلوى محمد على ورحمة حسن ومحمد علاء ومحمد حاتم وأحمد مجدى وفيدرا ومن تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

وعلى جانب أخر، كشفت النجمة المصرية فى تصريحات صحفية سابقة أن سر الرعشة التى اشتهرت بها فى رقصاتها والتى كانت من أكبر أسباب نجاحها كان سببها البرد وأوضحت أنها رقصت لأول مرة فى حياتها أمام الجمهور فى كازينو صحارى سيتى فى ليلة شديدة البرودة، وصعدت إلى المسرح، فشعرت وكأنها تقف على كومة من الثلج وبدأت ترقص وهى ترتجف.

وتابعت الراقصة الشهيرة : كان جسدى يرتعش بشدة بسبب البرد الشديد، وإذا بالجمهور يصفق طويلا، حيث أعجب بهذه الرعشة اللا إرادية، ومنذ ذلك اليوم أخذت أدرب نفسى على هذه الرعشة حتى أصبحت الأن شيئاً طبيعيا فى الرقص.