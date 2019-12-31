جاستن بيبر يثير فضول جمهوره بتاتو غامض.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أثار النجم والمطرب الكندي جاستن بيبر فضول محبيه و معجبيه، حيث كشف النجم الشهير البالغ من العمر ( 25 عام)، عن عدة تواريخ مهمة، والتي بالتأكيد ستحمل عدة مفاجآت ، فقد نشر جاستن بيبر علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الأجتماعي الشهير ” تويتر ” و التي تضم أكثر من 107.5 مليون شخص عدة تواريخ دون أن يوضح بيبر الحدث الذي سيجري به ، حيث كتب جاستين : ” ظهر 31 ديسمبر ... 3 يناير ... ظهر 4 يناير ... # 2020 ” .

من جهة اخري كشف النجم العالمي، مؤخرا عن أنه بصدد إطلاق أغنيته السينجل الجديدة و التي ستحمل اسم “Yummy” وتحدد لها موعد لإطلاقها في 3 يناير 2020، وهى واحدة من أغنيات ألبومه الجديد المقرر إطلاقه العام المقبل، وأعلن جاستين بيبر أنه سيقوم بعمل جولة غنائية ضخمة في أمريكا الشمالية وذلك في مايو ويونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر 2020.

والجدير بالذكر أن المغني جاستين بيبر بدء حياته المهنية في 2007 وقدم عدد هائل من الأعمال الفنية الناجحة التي جعلته واحدة من أهم وأشهر نجوم الغناء في العالم ، و من أبرز هذه الأغنيات ” beauty and a beat ” و ” all that matters ” و ” one less lonely girl ” و ” Boyfriend ” ، و غيرهم .