بلقيس تحتفل بعيد زواجها الثالث بلقطة رومانسية مع زوجها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفلت الفنانة اليمنية بلقيس بعيد زواجها الثالث من زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف.

بلقيس نشرت مقطع فيديو رومانسي جمعها مع زوجها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ظهرت فيه وهي تحتضن زوجها، مما كشف عن قوة حبهما لبعضهما.

الفنانة اليمنية أرفقت المقطع بتعليق قالت فيه: “أكملنا عامنا الثالث.. الله لا يغير علينا الا للأحسن.. الله لا يفرقنا.. الله يخلي لنا بيبي تركي ويرزقنا اخوان له... أحبك قدام الله وخلقه... Our 3rd anniversary”.

يُذكر أن الفنانة اليمنية بلقيس كانت قد احتفلت بزفافها على رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف في شهر ديسمبر عام2016، وقد رزق الثنائي بمولودهما الأول يوم 12 مايو 2018.

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وكانت الفنانة اليمنية بلقيس قد خضعت مؤخرا لأول جلسة تصوير شتوية للموسم الجديد لصالح إحدى المجلات، وشاركت محبيها بلقطات منها.

بلقيس اختارت للجلسة 6 إطلالات شديدة الأناقة، نوّعت فيها ما بين الـJumpsuit والفساتين والجيب، بالإضافة للكاجول، في الوقت الذي اعتمدت فيه لمسات تجميلية مختلفة من حيث تسريحات الشعر وأسلوب الماكياج، وكانت حريصة على معرفة رأي جمهورها في اختيارهم لأفضل إطلالة، حيث ارفقت الصور بتعليق كتبت فيه: «اي لوك عجبكم اكثر شي؟».

بقليس فتحي، هي مغنية يمنية مستقرة في الإمارات، وهي حاصلة على الجنسية الإماراتية وهي ابنة المغني اليمني أحمد فتحي.

بدأت بقليس الغناء منذ طفولتها فكانت تعزف على الآلات الموسيقية منذ أن كانت بسن صغيرة، اكتشف موهبتها والداها اللذان قاما بتشجيعها على ممارسة العمل الغنائي خصوصا والدها الذي شجعها منذ هذا السن، كانت أول خطوة لها وهي لا تتجاوز سن السادسة عشرة عندما شاركت بعمل لإذاعة أبوظبي ومن هنا انطلقت بالمجال الفني.