سالم بولس نجل سامية الجزائري في "حارس القدس".. ماذا عن زواجه؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يشارك الممثل السوري سالم بولس في مسلسل "حارس القدس"، العمل الذي يندرج ضمن إطار السيرة الذاتية، ويعتبر أول إنتاج درامي يتناول شخصية رجل دين مسيحي على مستوى سوريا والوطن العربي، وهو هيلاريون كابوتشي الذي أصبح مطرانا لكنيسة الروم الكاثوليك في القدس سنة 1965، وجيّر مكانته الدينية لصالح خدمة القضية الفلسطينية، قبل أن تلقي قوات الاحتلال الصهيوني القبض عليه سنة 1974 بتهمة تهريب السلاح للمقاومة، وحكم عليه بالسجن 12 عاما خرج بعدها بأربع سنوات بواسطة من الفاتيكان.

وتعد هذه المرة الرابعة التي يقف فيها الممثل السوري سالم بولس أمام عدسة المخرج السوري باسل الخطيب، بعد مشاركته في الفيلم السينمائي "مريم" "دمشق حلب" ومسلسل"حدث في دمشق".

وصرح بولس لـ "فوشيا" أنه يجسد شخصية "رزق" وهو الأخ الأصغر للمطران هيلاريون كابوتشي، الذي يمشي على خطى وتعاليم أخيه، حيث يؤدي هذه الشخصية من عمر 17 وحتى 50 عاما، من خلال ثلاث مراحل عمرية.

ويرفض "رزق" (سالم بولس) الزواج فداء لوالدته التي تؤدي دورها الفنانة السورية سامية الجزائري، ويحاول أن يفني حياته بجانبها بسبب حبه الشديد لها.

وقال الممثل السوري سالم بولس إن وقوفه إلى جانب الفنانة سامية الجزائري سيضيف لمسيرته الفنية، وصرح: "فنانة قديرة ورائعة جدا".

وسألناه عن تشابه شخصيتها الكوميدية مع الواقع، قال بولس: "بما يخص العفوية أكيد هي كتير عفوية وصادقة وطيوبة جدا".

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وعلق بولس على انسحابات بعض الفنانين من العمل مثل غسان مسعود وكندة حنا، قال: "برأيي ظروف الإنتاج يمكن كانت غير مناسبة للبعض لذلك تم الانسحاب".

وستقف الممثلة السورية أمل عرفة إلى جانب عساف، وتأتي مشاركتها هذه بعد أن أعلنت في وقت سابق اعتزالها قبل أن تتراجع عن القرار.

وبحسب مصادر صحفية فإن "حارس القدس" سيعرض في حال الانتهاء من تصويره، ولن ينتظر الخوض في السباق الرمضاني المقبل.

من الجانب الآخر، أعلن بولس لـ "فوشيا" انفصاله عن خطيبته السابقة، بعد خطبه استمرت لأكثر من عامين.

يشار إلى أن بولس شارك الموسم الرمضاني الماضي بعملين، هما "دقيقة صمت" و"بقعة ضوء 14".