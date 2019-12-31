وساما العاهل المغربي قد يُسحبا من دنيا بطمة.. ووثيقة بتفاصيل جديدة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أظهرت وثيقة قضائية تداولها مغربيون عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء تتعلق بالفنانة دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام في قضيتهما واتهامهما بإدارة حساب "حمزة مون بيبي" الخاص بابتزاز المشاهير وفضحهم عبر تطبيق سناب شات.

وأكدت مصادر صحفية مغربية عديدة صحة الوثيقة القضائية المنشورة الموقعة بتاريخ أمس الاثنين الـ 30 من ديسمبر، والمكتوب فيها قرار سحب جواز السفر من دنيا باطمة وشقيقتها ابتسام، ومنعهما من السفر.

ويأتي تسريب الوثيقة بعد أن قرر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، في جنوب المغرب، متابعة المغنية المغربية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام، في حالة سراح، أي محاكمتهما من دون اعتقالهما، وإلزامهما دفع كفالة مالية قدرها 500 ألف درهم مغربي، لكل واحدة منهما.

وأظهرت الوثيقة أن قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش المغربية وجه للشقيقتين تهم: "المشاركة في الولوج إلى المعالجة الآلية للمعطيات، عن طريق الاحتيال"، و"بث أقوال وصور بدون الترخيص من الغير تمس بسمعته".، ومن المتوقع حسب مصادر إعلامية مغربية أن تتواصل التحقيقات مع دنيا بطمة وشقيقتها، في جلسة مقبلة بتاريخ 10 فبراير/ شباط 2020، في جلسة اسمها: "التحقيق التفصيلي".

Advertisements

وأضافت المصادر أنه بما أن دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام، ستجري محاكمتهما مغربيا، بموجب القانون الجنائي، يبقى واردا سحب وسامين اثنين كان العاهل المغربي محمد السادس وشح بهما المغنية المغربية.

وأصبحت قضية "عصابة حمزة مون بيبي" كما تم تسميتها من قبل المغاربة جمهورا وإعلاما، رأي عام هناك، مع اتهامات موجهة لدنيا وشقيقتها بأنهما متورطتان في هذا الحساب، وتبحث الشرطة المغربية في ملف حساب "حمزة مون بيبي"، على خلفية شكاية رسمية، ترتبط بالقانون الجنائي المغربي؛ أي "تكوين عصابة إجرامية"، و"الابتزاز والتهديد بنشر الصور الخاصة للأشخاص"، و"السب والقذف والطعن في العرض والشرف"، و"تلفيق الاتهامات من أجل الحصول على مبالغ مالية". وأبلغت الشرطة المغربية، دنيا بطمة في وقت سابق، أنها ممنوعة من مغادرة المغرب.

وكانت فرقة النخبة في الشرطة المغربية، قد استدعت يوم الخميس الماضي، في مدينة الدار البيضاء، الفنانة دنيا بطمة، مباشرة بعد دخولها إلى المغرب، قادمة برفقة زوجها من البحرين، وأخضعت الشرطة هاتفها المحمول الشخصي، للفحص التقني، فيما قامت الشرطة المغربية بمواجهات ما بين ابتسام، شقيقة دنيا، مع أطراف أخرى في القضية.

ونفت دنيا بطمة الاتهامات وأكدت للشرطة المغربية أن لا علاقة تربطها بكل ما يتعلق بحساب "حمزة مون بيبي"، على مواقع التواصل الاجتماعي.