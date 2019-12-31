تامر حسني يحضر عرض "الفلوس" بصحبة جمهوره ودرة وفهمي

حضر الفنان تامر حسني، عرض فيلمه "الفلوس" في سينما مول مصر في حفل منتصف الليل. وشاهد الفيلم مع الفنان تامر حسني، الفنان أحمد فهمي، والملحن محمد رحيم، والفنانة التونسية درة، والمطربة الصاعدة مريم عامر منيب. وحرص الفنان تامر حسني، على التقاط الصور مع الجمهور الذي حضر الفيلم. يذكر أن، فيلم "الفلوس" عرض بالسينما في مصر الأربعاء 25 ديسمبر، وهو من إخراج سعيد الماروق، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة تامر حسني، ويشارك في بطولته: تامر حسني، خالد الصاوي، وزينة، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام وعدد من الفنانين. Advertisements قد يهمك أيضا: تامر حسني يرد على حقيقة اقتباس "الفلوس" من فيلم أجنبيا "تامر حسني" يحتفل بالعرض الخاص لفيلم "الفلوس" بحضور نجوم الفن

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