بشرى تكشف الأفلام المعروضة في سينمات الجونة

كشفت الفنانة بشرى، عن الأفلام المعروضة حاليًا بدور العرض السينمائية في الجونة.

ونشرت بشرى، فيديو لها عبر حسابها في "تويتر"، وعلقت: "فيلم الفلوس لتامر حسني.. فيلم جومانجي.. فيلم ستار وورز.. فيلم أنيميشن spies in disguise.. هذه هي أفلام موسم الأعياد المعروضة في الجونة".

وفيلم "الفلوس" من قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، إخراج سعيد الماروق، بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، ويشارك فيه عدد من النجوم كضيوف شرف، منهم مي عز الدين وأحمد السقا.​

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