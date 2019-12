مارتن سكورسيزي على أعتاب رقم قياسي بحفل "غولدن غلوب" 2020

بات المخرج الأميركي الشهير مارتن سكورسيزي، مع رقم قياسي جديد بحفل توزيع جوائز غولدن غلوب في نسخته الـ77، المقرر إقامته في 6 الشهر المقبل في لوس أنجلوس، ففي حالة فوز "سكورسيزي" بجائزة أفضل مخرج عن فيلمه الملحمي "The Irishman"، سيعادل الرقم القياسي للمخرج الراحل إيليا كازان، كأكثر مخرج يفوز بالجائزة في تاريخ حفلات غولدن غلوب.

يحتفظ "كازان" حاليًا بالرقم القياسي البالغ 4 جوائز في فئة أفضل مخرج عن أفلام: "Gentleman's Agreement" عام 1947، "On the Waterfront" عام 1954، "Baby Doll" عام 1956، "America America" عام 1963.

أما "سكورسيزي"، سبق وأن نال 9 ترشيحات، حصد منها الجائزة 3 مرات عن أفلام: "Gangs of New York" عام 2002، "The Departed" عام 2004، "Hugo" عام 2011.

اقرا ايضاً:

اسمعي” يعلن خطوته الأولى نحو اختيارات جوائز “غولدن غلوب” للأفلام الأجنبية"

Advertisements

فيلم "The Irishman" نال 5 ترشيحات بجوائز غولدن غلوب، في فئات: أفضل ممثل مساعد للنجمين آل باتشينو وجو بيشي، أفضل سيناريو، أفضل فيلم درامي، أفضل مخرج. تدور أحداثه حول وقائع حقيقية مستندة على رواية "سمعتم أنكم تطلون المنازل" للكاتب تشارلز براندت، وقعت في منتصف القرن الماضي، حول أحد زعماء المافيا شهرته "فرانك شيران" أو الملقب بـ"الإيرلندي"، الذي يتورط في مقتل رئيس عصابات المافيا في أميركا جيمي هوفا.

قد يهمك ايضاً:

الكشف عن قائمة ترشيحات جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما

رابطة هوليوود تعلن قائمة ترشيحات جوائز غولدن غلوب 2020