ماريا كاري تُطلِق النسخة الجديدة من أغنيتها الميلادية







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تربعت المغنيّة الأميركية ماريا كاري على عرش Billboard للأغاني على مدى أربعة عقود، 1990، 2000، 2010 و2020، بفضل أغنيتها الميلادية الشهيرة "All I Want for Christmas Is You"، التي أطلقتها في العام 1994، ضمن ألبومها الميلادي "Merry Christmas". ثم أعادت طرحها هذه السنة مع فيديو كليب جديد احتفاءً بمرور 25 سنة على إطلاق النسخة الأولى. علماً أنها تصدّرت بالأغنية نفسها قائمة The Australian CHART, فيما دخلت أغنيتها (Baby Please Come Home) أيضاً الى القائمة الأسترالية ليصبح عدد وصولها لصدارة هذه القائمة 47 مرة.

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