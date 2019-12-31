شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. حمو بيكا لـ نقابة الموسيقيين: لماذا يتم تدميرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر حمو بيكا مطرب المهرجانات الشعبية فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اتهم فيه نقابة المهن الموسيقية بمنعه من الغناء وقال بيكا من خلال الفيديو: "أتوجه لنقابة الموسيقين بسؤال لماذا يتم تدميري، وأن هناك مطربين في مصر ليس لهم تصريح بالغناء ومع ذلك لم يتم محاربتهم من قبل النقابة مشيرًا أنه سجل حلقة مع قناة النهار بمناسبة موسم رأس السنة ولكنه تفاجأ بأن النقابة أرسلت إلى القناة توجيهات بعدم إذاعتها، وإذا تمت إذاعة الحلقة فيتم إذاعتها بدون أغاني له.

وأضاف أن هناك مطربين يظهرون على قنوات أخرى في احتفالات العام الجديد، معقبًا: “أنا عايز أعرف الخلافات شخصية يعني، أنتوا عايزين مني أيه، أنا شغلي اتدمر، أروح انتحر”.

وصرح المطرب خلال الفيدو بأنه سيلجأ إلى مجلس الدولة لرفع دعوى قضائية ضد نقابة الموسيقين، على غرار إلغائهم له 16 حفلًا، وتواصلهم مع متعهدي حفلات الأردن لوقف الحفلات.

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وأعلنت مؤخرا وسائل إعلام أردنية وشبكة روسيا اليوم، منع المطرب الشعبى حمو بيكا من إقامة حفل فنى فى رأس السنة بالعقبة.

وذكرت صحف أردنية، أن حسين الخطيب نقيب الفنانين الأردنيين، قال فى تصريحات صحفية إن النقابة ستنفذ القرار الصادر بمنع إقامة حفل حمو بيكا برأس السنة بالعقبة، مؤكدًا أن النقابة اتخذت قرارًا بمنع أى نشاط فنى لـ بيكا بالأردن.

يذكر أن حمود بيكا كان أحيا مؤخرًا حفلاً غنائيًا بالأردن، ونقلت الصحف الأردنية تصريحات لنقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب، عن تعهد "حمو بيكا"، بتجنب "الإسفاف" خلال حفله، وقال الخطيب إن ممثلاً عن "حمو بيكا"، وقع على تعهد، قبل أيام من إقامة الحفل بـ"الابتعاد عن الإسفاف"، خلال حفله فى عمّان.