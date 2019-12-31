شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى يحتفل بـ2020 بمشهد ساخر من فيلم "فول الصين العظيم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان الكوميدى محمد هنيدى، بحلول العام الجديد بطريقة ساخرة عن طريق اقتباس مشهد من أحد أشهر أفلامه الكوميدية، ونشر "هنيدى" عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو من فيلم "فول الصين العظيم" أثناء تواجده بالطائرة للسفر إلى الصين، وعلق قائلا: "استرها معانا يارب"، وقبل يومين نشر "هنيدى" مقطع فيديو كوميدى آخر من فيلم وش إجرام، يحتفل فيه بقرب حلول العام الجديد 2020 بنفس الطريقة الساخرة.

وهذه الطريقة فى الاحتفال لم تكن المرة الأولى للفنان محمد هنيدى، يسخر من خلالها باستقبال العام الجديد، حيث نشر صورة مقسمة إلى ثلاثة مقاطع، الأولى يقترب فيها شخص يرتدى زى "سانتا كلوز"، من منزل ويطرق الباب، بعد أن يضع هدية فى صندوق مغلق على الأرض، وفى الجزء الثانى من الصورة، يفتح الشخص ذاته الباب ويدخل إلى المنزل ويستبدل ملابس "بابا نويل" بملابس المنزل العادية، أما الجزء الأخيرة من الصورة، فيخرج فيه الشخص نفسه مرة أخرى، وهنا تظهر على وجهه علامات الدهشة والمفاجأة من وجود الهدية، وكأنه لم يكن هو الذى وضعها لنفسه.



هنيدى فى فول الصين العظيم

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد هنيدى مسرحية "3 أيام فى الساحل" من إخراج مجدى الهوارى وتأليف حاتم حسين، ويشارك هنيدى بطولتها نجوم الكوميديا بيومى فؤاد، أحمد فتحى، محمد ثروت والنجوم مها أبو عوف، محمد محمود، ندى موسى وسامية الطرابلسى.

ومن المقرر أن ينطلق فى بداية يناير 2020، الموسم الثانى من برنامج "الحصن وقلعة تاكيشيب" فى نسخته السعودية، بمشاركة نجوم الكوميديا العربية، محمد هنيدى وفهد الحيان وحسن البلام، وفقا لصحيفة "الرؤية"، ويشارك فى البرنامج فى نسخته الثانية، عددا كبيرا من المشاركين من جميع الدول العربية والذين يتنافسون للفوز بجوائز ضخمة.