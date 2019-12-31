شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر 8 أفلام مصرية تناولت تفاصيل "ليلة رأس السنة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناولت السينما المصرية ليلة رأس السنة فى عدد قليل من أفلامها والبعض تعمق فى تفاصيل الليلة، والبعض الآخر مر عليها مرور الكرام من خلال مشهد أو مشهدين على الأكثر و"الخليج 365" يرصد أشهر تلك الأفلام:

أشهر وأكثر فيلم تعمق فى تناول تلك الليلة هو فيلم المخرج الكبير داوود عبد السيد "أرض الأحلام" الذي قامت ببطولته النجمة الكبيرة فاتن حمامة ويحيى الفخراني، وتدور أحداثه حول نرجس التي تفقد جواز سفرها في ليلة سفرها وهي ليلة رأس السنة، وتقضي ليلتها في البحث عن جواز سفرها في كل الأماكن ومع كل الأشخاص الذين صادفتهم في يومها، وتنتهي بها هذه الرحلة الغريبة بها في بيتها دون أن تجد جوازها حتى تتفاجأ به معها ولم تفقده من الأساس.

ومثلما قدم الثنائي فاتن حمامة ويحيي الفخراني تفاصيل تلك الليلة في هذا الفيلم الشهير قدم أيضًا الثنائي نور الشريف ولبلبة فيلما آخر من إخراج المبدع عاطف الطيب "ليلة ساخنة" الذي يتناول شخصية سائق التاكسي الذي يجوب شوارع العاصمة في ليلة رأس السنة، وعليه ألا يعود إلا بعد جمع مبلغ 200 جنيه لإجراء عملية لحماته، ومن خلال المواقف التي يمر بها في ليلته يحاول عاطف الطيب رصد التحوّلات التي يشهدها المجتمع من وجهة نظره وتجسد لبلبة شخصية فتاة ليل تبحث عن زبائن في هذه الليلة فتتعرض لمواقف مأساوية .

Advertisements

تناول أيضًا فيلم " ليلة البيبي دول" الليلة ولكن من زاوية أخرى فالفيلم يبدأ بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعمل حسام في مجال السياحة ويعالج من عدم الإنجاب هناك وفي احتفالات رأس السنة يجهز لعودته لمصر، فيقررشراء هدية – قميص نوم شفاف يسمى بيبي دول – لزوجته سميحة قبل رجوعه للوطن – مع وفد أمريكي – لقضاء ليلة رأس السنة مع زوجته التي يعود ليكتشف تصرفها في الشقة وإقامتها مع صديقتها التي تصادف حضور زوجها أيضًا من السفر ويصطدم بوجود صديقة زوجته وزوجها – حسام وسميحة – في غرفة نومه وفى نفس الوقت يستعد عوضين الأسيوطي الإرهابي لنسف أعضاء الوفد الأمريكي منذ لحظة وصولهم في المطار حتى الفندق الذي سيقيمون فيه، ولكن بسبب تعطل (ريموت) التفجير تفشل العملية والفيلم من إخراج عادل أديب وسيناريو وحوار عبدالحي أديب وشارك في بطولته كوكبة من نجوم مصر منهم محمود عبد العزيز ونور الشريف ومحمود حميدة وليلي علوي وسلاف فواخرجي وعزت أبوعوف وجمال سليمان .

قدم أيضًا المخرج طارق العريان في فيلم "الباشا" بطولة أحمد زكي ومحمود حميدة لمحات من تلك الليلة فأثناء الاحتفال بليلة رأس السنة فى أحد المراكب النيلية يتمكن ضابط الشرطة من القبض على المجرمين ليلة رأس السنة.

وفي فيلم "المنسي" للمخرج شريف عرفة وبطولة عادل إمام ويسرا وكرم مطاوع تناول الفيلم تفاصيل أخرى حول كيفية احتفال طبقة معينة في المجتمع بتلك الليلة وفى سينما الأبيض والأسود كان لها نصيب من تلك الليلة في عدد من الأفلام منها "نهر الحب" لعمر الشريف وفاتن حمامة وفيلم "أغلى من حياتي" بطولة الفنانة شادية وصلاح ذو الفقار، وإخراج محمود ذو الفقار وتناول أيضًا فيلم "النمر والأنثى" تلك الليلة حينما حاولت عصابة تتاجر في المخدرات استلام الصفقة المهربة في ليلة رأس السنة والتالي جاءت ليلة رأس السنة كوسيلة للتمويه من أجل ضمان نجاح خطة العصابة.