شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. شريهان تحتفل ببداية العام الجديد وتهنئ جمهورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت النجمة شريهان، جمهورها بمناسبة العام الجديد، ونشرت عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، صورة بإطلالة مبهرة ومميزة، معلقة: "سنة سعيدة 2020".

يذكر أن المخرج هادى الباجورى، كان قد كشف فى تصريحات صحفية، مطلع نوفمبر الماضى، أن الفنانة شريهان تستعد لعمل مسرحى جديد باسم "كوكو شانيل"، وأكد أنها كانت فى أعلى مستوى خلال التحضير لمسرحيتها، وقال: "مستواها أعلى من زمان كمان".

وتابع فى تصريحات له: "هذه أول مسرحية موسيقية تعتبر فوق مستوى اللى بيحصل برة ويتساوى مع مستوى مسارح برودواى"، ومسرحية "كوكو شانيل" كتب لها السيناريو والحوار والأغانى مدحت العدل ومن إخراج المخرج هادى الباجورى.

تقضى شريهان أغلب وقتها فى الاستعداد للعودة، حيث تخوض تدريبات مكثفة، وتحرص على كل التفاصيل، ومع تأخر عرض الأعمال التى ينتظرها جمهورها ثارت شائعات بالتراجع عن الفكرة، وهو ما نفاه الدكتور مدحت العدل فى تصريحات صحفية، مؤكدا عدم التراجع عن فكرة عودة الفنانة شريهان إلى المسرح.

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ويتلهف الجمهور دائما على كل لقطة فيديو تظهر فيها النجمة فى بعض المناسبات أو صورة جديدة لها كحبيب ينتظر لقاء حبيبه بعد طول غياب، وهكذا ينتظر عودة حبيبته الساحرة الجميلة على أحر من الجمر، فشريهان ليست مجرد فنانة ولكنها حالة إنسانية متفردة لا مثيل لها، جميلة مبهجة، قوية مناضلة، تصل إلى أقصى مراحل الضعف ثم تثور وتنهض وتعود أكثر قوة وجمالا، وفى عيد ميلادها لا يسعنا إلا أن نقول لشريهان كل سنة وأنت قوية مبهجة منتصرة مقاومة.. فى انتظارك لتمنحينا مع طلتك الأمل فى الحياة.

ولا تحتفل مدن العالم جميعا برأس السنة فى نفس الوقت، حيث تختلف حسب التوقيت من دولة لأخرى، وستكون دولة ساموا الواقعة فى البحر الهادئ أول دولة تحتفل برأس السنة الجديدة 2020 فى العالم، لتسبق بذلك كل من أستراليا ونيوزيلندا، وذلك استناداً لموقعها الجغرافى.