شكرا لقرائتكم خبر عن السيلفى الأخير فى 2019 .. نانسى عجرم تودع العام بهذه الصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعات قليلة تفصلنا عن العام الجديد، حيث يحاول الكثيرون توديع العام 2019 كلا بطريقته الخاصة، فالبعض ينشر رسالته الأخيرة، والأخر يقول إنجازاته واخفاقاته، والبعض يودعها ويستقبل بصورة جديدة، كما فعلت النجمة نانسى عجرم.

الفنانة نانسى عجرم نشرت "سيلفى" لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت عليه ببساطة "السيلفى الأخير 2019"، حيث ظهرت وهى ترتدى نظارة شمس من أبو ظبى.



نانسى عجرم

وكانت المطربة اللبنانية نانسى عجرم، قد كشفت عن أمنياتها لوطنها لبنان فى العام الجديد 2020، بعد الأوضاع السياسية والاجتماعية المضطربة التى يمر بها لبنان خلال الآونة الحالية، وقالت نانسى عن العام 2019، "كانت كلها نجاح وحفلات على الصعيد الفنى.. وعلى الصعيد الشخصى نحنا كمواطنين أكيد نحنا مش مبسوطين بلبنان بالوضع اللى عم بنعيشه هلا.. فإن شاء الله بتتحسن الأمور.. إن شاء الله 2020 تكون أحلى سنة".

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جاءت تصريحات المطربة اللبنانية نانسى عجرم، فى لقاء مع تليفزيون "هى" الإماراتى، وذلك بعد ساعات قليلة، من كشفها عن أمنياتها فى العام الجديد، عبر حسابها على تويتر، حيث كتبت نانسى: "أمنياتى كتيرة السنة بهالعيد من قلبى بتمنى الفرحة تسكن كل بيت ويزول الحزن من كل القلوب الله يشفى كل مريض ويكون حد كل شخص وحيد ويعطى القوة لكل شخص قسيت عليه الحياة كل حدا منا قادر يسعد شخص ولو حتى بكلمة ما يتأخر لحظة، المحبة فرح وأمل ونحنا كلنا بحاجة لأمل ببكره أحل ميلاد مجيد".

ويشار إلى أنه دائمًا ما تبهر النجمة اللبنانية نانسى عجرم جمهورها من خلال مشاركتها على مواقع السوشيال ميديا المختلفة بصور من حياتها والتى تخطف قلوب عشقها، حيث ظهرت فى صورة مع بابا نويل احتفالا بأعياد الميلاد، وسط حفاوة كبيرة من جمهورها، وعقلت "عيد ميلاد مجيد للجميع".