شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يحتفل بـ "الطوق والاسورة" كأفضل عمل مسرحي لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الخليج 365 بصناع العرض المسرحي " الطوق والاسورة " للمخرج ناصر عبد المنعم الذي نال إجماع نقدي وجماهيري بأنه أفضل عرض مسرحي لعام 2019 بالإضافة لكونه العرض المصري الحاصد لجوائز المسرح لوزارة الثقافة في كل المهرجانات التي يشارك فيها وحصد لمصر مؤخرا جائزة أفضل عمل مسرحي متكامل من مهرجان أيام قرطاج المسرحية .

كما حصد من قبل الجائزة الكبري بمهرجان المسرح العربي المعروفة باسم جائزة الشيخ سلطان القاسمي وسلمها حاكم الشارقة لوزيرة الثقافة وصناع العمل المسرحي في احتفالية ضحمة بدولة الإمارات ومن قبل شارك العرض في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في اليوبيل الفضي لكونه من أهم العروض المصرية التي حظيت بنجاح نقدي وجماهيري ونال جائزة المهرجان التجريبي من قبل عند عرضه في المرة الأولي .

حضر إلي مقر جريدة الخليج 365 المخرج ناصر عبد المنعم مخرج العرض والفنان اسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح والفنان والمخرج شادي سرور مدير مسرح الطليعة وهي الجهة المنتجة للعمل المسرحي كما حضر عدد من أبطال العمل منهم الفنانة فاطمة محمد علي ومحمود الزيات ونائل علي ونورهان أبو سريع ومحمد حسيب وقاموا بجولة في أروقة مقر المؤسسة وجاري مستقبلا نشر ندوة حول التجربة وأسباب نجاحها .



المخرج ناصر عبد المنعم اثناء الندوة



المخرج ناصر عبد المنعم مخرج مسرحية الطوق والاسورة



جانب من احتفال الخليج 365 مع صناع العمل

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عرض " الطوق و الأسورة" قدم للمرة الأولى فى الدورة الثامنة لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى 1996 ، وحصل مخرجها ناصر عبد المنعم على جائزة أفضل إخراج فى المسابقة الرسمية للمهرجان ، وهى الجائزة الأولى لمصر فى المهرجان ، و تمت إعادة إنتاج العرض فى عام 2018 ضمن الإحتفال باليوبيل الفضى للمهرجان التجريبى ،و شارك العرض ضمن العروض المتنافسة على جائزة سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمى بمهرجان المسرح العربى الذى نظمته الهيئة العربية للمسرح فى يناير 2019، وحصل العرض على جائزة أفضل عرض عربى، لتصبح أول جائزة لعرض مصرى فى المهرجان العربى، و تم عرضه بهذه المناسبة كعرض الافتتاح فى أيام الشارقة المسرحية بدولة الإمارات، كما شارك فى شهر أغسطس الماضى بالمهرجان القومى للمسرح المصرى بدورته الـ١٢



جانب من الندوة



جولة صناع العمل في مقر المؤسسة مع الاستاذ سعيد الشحات

" الطوق و الأسورة" تدور أحداثه فى صعيد مصر حيث يصور العرض معاناة الأسرة الفقيرة التى تعانى من الحرمان والفقر و تصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية، العرض عن رواية يحيى الطاهر عبدالله، دراماتورج سامح مهران، ومن بطولة فاطمة محمد على، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكرى، شريف القزاز، شبراوى محمد، محمد حسيب، سارة عادل، سلمى عمر، سارة مصطفى، نائل على، غناء كرم مراد، عازف الربابة إبراهيم القط و فرقته، ديكور محيى فهمي، أزياء نعيمة عجمى، رؤية موسيقية جمال رشاد، نحت أسامة عبد المنعم ، ومن إخراج ناصرعبد المنعم ويذكرأيضا أن مهرجان أيام قرطاج المسرحية يديره الفنان حاتم دربال وقد انطلق يوم 7 ديسمبر الماضي وانتهت فعالياته 15 من الشهر نفسه