شكرا لقرائتكم خبر عن مطربون فضلوا إحياء ليلة رأس السنة بمحافظات مصر.. أبرزهم مصطفى قمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اليوم الثلاثاء تبدأ احتفالات أعياد رأس السنة الميلادية 2020، حيث تنشط فيها الحفلات الغنائية بمحافظات مصر لعدد من النجوم يقدم كل فنان أفضل باقة من الأغاني الجديدة الطربية لجمهوره، لتمتلئ المسارح والقاعات بالحفلات الكبرى لتلك المناسبة الكبيرة، وفي السطور التالية يرصد ”الخليج 365” أشهر حفلات بمحافظات.

مصطفي قمر:

المطرب مصطفى قمر يحيى حفلا غنائيا ضمن حفلات رأس السنة، فى أحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية وهي مسقط رأسه، ومن المقرر خلال الحفل أن يقدم أغانى ألبومه الجديد، الذى طرحه خلال الأسابيع الماضية، بالإضافة إلى عدد كبير من أغانيه القديمة.



مصطفى قمر

أحمد جمال:

يحيى المطرب أحمد جمال حفلا غنائيا ضمن حفلات رأس السنة 2020 في أحدى الفنادق الكبري بالإسماعيلية اليوم الثلاثاء، ومن المقرر أن يقدم جمال عدد من أغانيه الشهيرة منها "اضحكى"، "بطلنا اللى يعطلنا"، "اسألوا كتب التاريخ "، "يالا نعيش"، "يا ليالى"، "وحشتنى عيونك".. وغيرها ممن تفاعل معها الجمهور.

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أحمد جمال

دوللي شاهين:

كما تقدم دوللى شاهين، حفل غنائى ضمن حفلات رأس السنة بأحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية حيث من المنتظر أن تقدم العديد من المفاجآت لجمهورها، خاصة وأنها طرحت مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "الحاجة داعيالك".



دوللى شاهين

سيرين عبد النور:

وعلى أرض سيناء أيضًا، تستعد المطربة اللبنانية سيرين عبد النور، لإحياء حفل غنائي، في أحد الفنادق الشهيرة بمدينة شرم الشيخ، ومن المقرر أن تقدم سيرين عددا من أبرز أغنياتها، منها "باللغة العربية الفصحى، عادي، بحبك يا مهذب، حبايبي" وغيرهم من الأغنيات التي قدمتها على مدار مشوارها الفني.