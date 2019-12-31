شكرا لقرائتكم خبر عن حذف شارون ستون من تطبيق للمواعدة.. ومديرة "بامبل": "بالتأكيد نريدك معنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت النجمة الأمريكية شارون ستون للحظر على التطبيق الإلكترونى "بامبل" المتخصص فى المواعدة، بعد تلقى إدراة الموقع بلاغات عدة تشكو من وجود حساب مزيف باسم نجمة هوليود، وكتبت ستون عبر حسابها بموقع "تويتر"، تغريدة موجهة إلى تطبيق "بامبل" "أتحدث إليك يا بامبل: هل من الصعب للغاية أن أكون أنا صاحبة الحساب؟"، وأرفقت تغريدتها بصورة للرسالة التى وصلتها من "بامبل" التي تفيد بأنه تم حظرها بعد تلقي الموقع تقارير عن أن حسابها كان مزيفا.

وقوبلت تغريدة الممثلة بموجة من الدعم، وطالبت الجماهير الموقع بإعادة تفعيل حسابها، وبعد ذلك ألغى الموقع الحظر وأعاد تفعيل حساب ستون وأكد أن "هذا الأمر لن يحصل مجددا وأنه لا يمكن أن يوجد سوي شارون ستون واحدة"، وفقا لمدير تحرير التطبيق الذي رد على تغريدات النجمة.

وقالت كلير أوكونر، مديرة تحرير التطبيق في ردها على تغريدة ستون: "ثقى إننا بالتأكيد نريدك معنا".

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وتزوجت نجمة هوليود مرتين، الأولى من المنتج مايكل جرينبرج، والثانية من الصحفي فيل برونستين الذي انفصلت عنه في 2004، وتحدثت ستون عن استعدادها للدخول فى علاقة جديدة عام 2014، وأعلنت أنها "مستعدة للمواعدة".

وولدت شارون فى 10 مارس 1958، فى ولاية بنسلفانيا، وهى الطفلة الثانية من بين 4 أطفال، أصبحت موهوبة أكاديمياً كطفلة، وكانت أول عضو فى أسرتها تذهب إلى الكلية، لكنها أنهت دراستها مبكراً لتتابع مسيرتها فى عروض الأزياء.

تطبيق بامبل هو منصة تسهل اتصال الأشخاص الباحثين عن الرومانسية والصداقة أو الاهتمامات المشتركة ببعضهم البعض، ويمكن لمستخدمي بامبل تحديد من يمكنهم التواصل معهم وفقا للنوع، والعمر، والمسافة التى يكون كل منهم مستعد لقطعها للوصول إلى الآخر.

فإذا "أعجب" مستخدمان ببعضهما البعض وحدث "توافق" فيما بينهما، يمكنهما بدء التواصل عبر هذا التطبيق.