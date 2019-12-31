شكرا لقرائتكم خبر عن "رجوع النجوم للمسرح"..مجدى الهوارى يكشف عن أهم تحدى نجح فى تحقيقه خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المخرج مجدى الهوارى، أنه حقق أهم تحدى بحياته فى عام 2019، على الرغم من الإحباطات التى واجهها فى طريقة لتحقيق هذا التحدى، وهو نجاحه فى القيام بعودة النجوم إلى المسرح بعد سنوات من الغياب عنه، عن طريق عدد من المسرحيات التى قدمها مسرح "كايرو شو".

وكتب مجدى الهواري، عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "حدث بالفعل فى 2019 الذين يقولون لك لن تستطيع!! لن تفعلها!! غالبا هم الذين يخافون أن تستطيع - وتفعلها فلا تسمح لهم أن ياخذوك لزاوية التعساء، أيوة التعساء.. فكن قوياً ولا تستسلم أبداً، إرادتك تكمن فى كل لحظة قررت فيها الإستسلام.. ثم لم تستسلم"، مضيفا: "من أجل هذه اللحظة شركائى شركاء النجاح، وأنا قمنا بهذا التحدى الكبير، رجوع_النجوم_للمسرح".



مجدى الهوارى

ونجح الهوارى عن طريق "مسرح كايرو شو" وهو الشريك المؤسس له، فى تقديم عدد من العروض المسرحية الناجحة منها مسرحية النجم أحمد عز "علاء الدين"، والتى حققت نجاحا كبيرا خلال عرضها فى موسم الرياض بالسعودية، وهى من إخراج مجدى الهوارى وبطولة النجم أحمد عز ويشاركه البطولة، تارا عماد "ياسمين"، محمد ثروت "الجنى"، هشام إسماعيل "الوزير جعفر"، سامى مغاورى "السلطان"، إسلام إبراهيم "قفة"، محمد جمعة "فرعون".

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كما قدم مجدى الهواري، مسرحية " 3 أيام فى الساحل" للنجم محمد هنيدى، بعد غياب عن المسرح دام 16 عاماً، التى حققت نجاحاً كبيراً، و ويشارك فى المسرحية عدد من فنانى الكوميديا منهم: بيومى فؤاد، مها أبو عوف، محمد ثروت، أحمد فتحي، سامية الطرابلسى، وهى من إخراج مجدى الهوارى وتأليف حاتم حسن.

ومن أنجح المسرحيات التى تم تقديمها أيضا مسرحية "الملك لير" للفنان الكبير يحيى الفخراني، وكان آخر عروضها بالقاهرة يوم الجمعة 22 من شهر نوفمبر الماضى، بعد انتهاء عروضهم فى موسم ، وذلك فى ثانى جولات المسرحية الخارجية بعد مشاركتها الناجحة فى موسم جدة الترفيهي.