بالفيديو- أيتن عامر ترقص في الشارع على مهرجان "قلبك بحر مالح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

ودعت الفنانة أيتن عامر عام 2019، بطريقتها الخاصة، إذ شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بـ"إنستجرام"، مقطع فيديو لها برفقة الفنانة أروى جودة، في العاصمة تبليسي بجورجيا.

وظهرت أيتن وهي ترقص مع صديقتها الفنانة أروى جودة على أغنية المهرجانات "قلبك بحر مالح".

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وتستعد أيتن عامر لعرض مسرحية "عطل فني"، ضمن موسم الرياض، بينما تنتظر أروى جودة عرض فيلم "أشباح أوروبا".