فيديو| أغنية قناة الزمالك الجديدة.. وسر إعادة تصوير مشهد 7 مرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشف مسعد الكيكي، مشجع فريق نادي الزمالك، ووالد الطفل "أدهم"، الذي رحل عن عالمنا منذ أشهر في حادث سيارة، أثناء ذهابه لمشاهدة مباراة الزمالك بصحبة والده، تفاصيل الأغنية الدعائية لقناة الزمالك الجديدة، وسر إعادة تصوير مشهد 7 مرات.

وكتب "الكيكي" عبر حسابه بموقع فيسبوك، أن المخرج عصام نصار سانده، قائلا: "المخرج الجميل المحترم ده شخصية جميلة جدا مع إنه مش زمالكاوي للأسف أهلاوي، بس قمة في الذوق والإنسانية والأخلاق العالية والاحترام".

وتابع: "اللقطة دي صورناها 7مرات، أول أربع لقطات كنت كل لما أقف أمام الصورة أبكي بشدة، وهو كان بياخدني في حضنه كأنه أخوك بالظبط ويهديني ويسمعني الأغنية".

واستكمل: "كان بيحاول يضحك ويهزر علشان لازم أصور وأنا بضحك أمام الصورة، وبعد كدة تلات مرات تظبيط وبعدها قالي شوف إحنا بنتعب إزاي".

Advertisements

وأضاف: "والله والله حقيقة الناس دي بتتعب، إحنا مصورين من شهر ونصف، تحياتي لقناة الزمالك والعاملين بيها، وتحياتي واحترامي لأجمل جمهور في الدنيا جمهور الزمالك الحبيب".

وتنطلق قناة الزمالك الجديدة، خلال الشهر المقبل، ومن المنتظر أن تقدم القناة مجموعة كبيرة من البرامج لنخبة من كبار الإعلاميين واللاعبين والمحللين.

وإعلان القناة الترويجي جاء في شكل أغنية كتب كلماتها محمود المليجي ولحنها ووزعها أحمد طارق يحيى، واستعرض فيديو الأغنية لقطات لمشجعي النادي وأبرز الأهداف، إلى جانب مقدمي ومحللي القناة، وشارك في الإعلان عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم الحاليين والقدامى.