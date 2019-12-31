محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة: "سنة جديدة سعيدة happy new year" بتلك الكلمات نشر المصور كريم نور أحدث صورة للفنانة شيريهان، عبر صفحته بموقع فيس بوك. شريهان كانت قد نشرت صور احتفالها بأعياد الكريسماس عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "أتمنى لكم كريسماس سعيدا.. وأن يكون موسم أعيادكم مليئًا بالسلام والحب والفرح.. عيد ميلاد مجيد". كانت شريهان احتفلت بعيد ميلادها الـ55، حيث ولدت يوم 6 ديسمبر عام 1964، وتلقت بهذه المناسبة رسائل تهنئة كثيرة من محبيها ومتابعيها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى زملائها في الوسط الفني.

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كانت هذه تفاصيل خبر احتفالا بالعام الجديد.. أحدث صورة لـ"شيريهان"‬ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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