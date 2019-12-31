فيديو.. شاهد أحدث ظهور للفنانة المعتزلة تيسير فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
شاركت الفنانة المعتزلة تيسير فهمي جمهورها ومتابعيها بفيديو أثناء تواجدها بأحد الأماكن الأثرية، برفقة عدد من السياح، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وانهالت عليها التعليقات من الجمهور الذي عبر عن سعادته لعودتها للظهور.
وغابت تيسير عن الساحة الفنية بعد ثورة 25 يناير، والتي شاركت فيها، وأعلنت اعتزالها بشكل نهائي عام 2013.
تيسير فهمي شاركت في العديد من الأعمال الفنية الناجحة، أبرزها: "السلاح والتوت والنبوت والصعود إلى الهاوية وعشاق تحت العشرين والعوامة 70 والليلة الموعودة والشيطان يقدم حلاً ودسوقي أفندي في المصيف ويمين طلاق وصيد الحيتان.
كما قدمت العديد من الأعمال التلفزيونية، أبرزها أبناء ولكن والعقاب وصح النوم ورأفت الهجان وبين القصرين وأماكن في القلب والهاربة، وعمل مسرحي واحد "حضرات السادة العيال".
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