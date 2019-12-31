فيديو.. حقيقة الخلاف بين أم كلثوم وجيهان السادات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تمر اليوم الذكرى الـ121، لميلاد كوكب الشرق أم كُلثوم، الفنانة التي تربعت على عرش قلوب الجماهير. ورغم أن حياتها الفنية حافلة بالعديد من الإنجازات إلا أن هناك بعض التفاصيل الشخصية والشائعات التي انتشرت بشدة حولها ومن بينها خلافات بينهما وبين السيدة جيهان السادات.

وتعود الواقعة إلى فترة حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات؛ إذ ترددت شائعات عن وجود خلافات بين أم كلثوم وزوجته، على خلفية الصراع على لقب "السيدة الأولى"، واشتعلت الغيرة بينهما.

كل هذه الأقاويل نفتها "جيهان"، في لقاء لها أعادت عرضه "ماسيبرو زمان"، قائلة: "ده كلام مفبرك عشان يوتروا علاقتنا، وأنا وهي كنا بنضحك لما بنسمع الحاجات دي، مكنش في بيني وبينها حاجة هي كانت ست ذكية وعمرها ما غلطت في حد".

وتابعت: " كانت بتحبني وبتحب أنور جدًا، بيقولوا إن سبب الخلاف إنها قالت له يا أبو الأناور، وهذا لم يحدث، اللي اخترع الحكاية دي اخترعها عشان يضيعوا شعبيتي، لإن كان ليا شعبية وإزاي زوجة رئيس بتنزل وبتشوف الناس وبتتواصل معاهم".

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وأضافت: " كانت بتجيبلي كتير البيت، وأيام ما كان أنور السادات ماسك التليفزيون، كانت بتجيلي وتطلع خامس دور وإحنا وقتها مكنش عندنا أسانسير، كانت بتحبني وكانت بتحب أنور وكانت بتعزمنا عندها في بيتها".

واستطردت: "مرة قولتلها شوفي بقى يا ثومة لو ممشتيش رجلك، هخلي الإشاعة اللي طلعت دي حقيقة ونتخانق فعلا، مضيفة:

"كانت تعبانة وكنت برفع من روحها المعنوية".

واختتمت: "هي طورت نفسها من واحدة متعرفش تكتب ولا تقرا لواحدة مثقفة قارئة ذكية جدًا، وحطت لنفسها قيمة بشكل طبيعي مش مصطنع، كانت سيدة جميلة حقيقي".