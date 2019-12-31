فيديو.. وصلة نفسنة بين أبلة فاهيتا وهالة صدقي على الهواء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

بعد غياب طويل، حلت أبلة فاهيتا ضيفة على برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي.

وفي مداخلة مع الفنانة هالة صدقي بالبرنامج، رحبت أبلة فاهيتا بهالة، وأكدت أنها ستقوم ببطولة مسلسل، فسألتها: "هتعملي مسلسل ليه يا فاهيتا؟، خليكي في البرامج".

بينما ردت فاهيتا: "أنا مابحطش رجلي في حاجة غير لما تنجح"، لتنصحها هالة بعدها أن التمثيل مهنة صعبة و"بهدلة"، والعمل بالبرامج أسهل.

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ووجهت هالة سؤال لفاهيتا: "هيجيبولك كاميرا منين، إنتِ قصيرة"، فردت: "الكاميرا اللي جابت عرضك تجيب طولي، أنا هروح العالمية وسايباكم".

وكانت "أبلة فاهيتا"، قد أعلنت عبر حساباتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، عن عودتها للجمهور من جديد، ولكن من خلال منصة نتفلكس.