فيديو..توقعات أبراج النجوم في 2020: عادل إمام ويسرا واليسا وهند صبري الأسعد حظاً وعام صعب على هؤلاء

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 04:41 مساءً - كيف سيكون حظك مع العام الجديد؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه جميع النجوم، والإجابة ستسعد البعض ولكن من المؤكد أنها ستثير مخاوف البعض الآخر، فطالع النجوم في العام 2020 يؤكد أن أكثر الأبراج حظاً هما الثور والعذراء بينما الأسوأ حظا السرطان والحمل والميزان والأسعد حظا في الحب الجوزاء والدلو والميزان، وحسب توقعات خبيرة الفلك عبير فؤاد لـ"الخليج 365 نت"، فإن أكثر النجوم حظاً في عام ٢٠٢٠ هم عادل إمام ويسرا وإلهام شاهين وهنا شيحة ورانيا يوسف واليسا وغادة عادل وغادة عبد الرازق ومنة شلبي وهند صبري وأحمد السقا ومحمد هنيدي، بينما الأسوأ حظاً هذا العام هم: شيرين عبد الوهاب ،نادين نجيم، هاني رمزي، طوني خليفة، وائل الإبراشي، ويميل هؤلاء النجوم للهروب من الأضواء عمرو دياب وأحمد عز ونانسي عجرم وكندة علوش ونيللي كريم ومصطفى شعبان، وإليكم توقعات الفلك لأبرز نجوم الفن العربي.

أحلام: ١٣ فبراير -برج الدلو

أحلام تستمتع بعمل صدمة للآخرين

محبة للتميز – ذكية – جريئة -تستمتع بعمل صدمة للآخرين – تحب الانسجام والتناسق -ترفض العصبية -هادئة ومتزنة، وتتحمل جيدا مسئولياتها.

في عام ٢٠٢٠ تبدأ مرحلة جديدة فيها إصرار وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك النجاح والتقدم وقد تشعر برغبة في الخروج عن المألوف، لكن عليها أن تحدد جيدا أهدافها وأن تتحرك بحذر / يحالفها الحظ في السفر من ٦ سبتمبر إلى ٢٢ أكتوبر.

View this post on Instagram لعام 2020 الخاصة بالفنانة ⁧‫#أحلام‬⁩ المولودة في 13/ فبراير، ومن مواليد ⁧‫#برج_الدلو‬⁩، هل لديكِ صديقة تمتلك نفس صفات أحلام وتنتمي لنفس البرج؟ ‏⁦‪@sayidatynet #sayidatynet # @abierfouad #الخليج 365 A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidatynet) on Dec 27, 2019 at 8:59am PST

اليسا: ٢٧ أكتوبر – برج العقرب

إليسا تنتظر تطورات إيجابية ومكانة أعلى

معتدة بنفسها – مفكرة – طموحة -ملهمة -طاقة وإصرار -تنجز بطريقة مبهرة – مسيطرة -لا تطمئن إلا إذا كانت كل الخيوط في يدها -استقلالية – جريئة.

عام ٢٠٢٠ يحمل لها تغييرا إيجابيا ومكانة أعلى رغبة في الدخول في مشاريع جديدة سواء كان ذلك في الحب أو العمل.

View this post on Instagram مع اقتراب بداية العام الجديد نرصد لكم التوقعات الفلكية للفنانة إليسا مع خبيرة الأبراج #عبير_فؤاد♏ @elissazkh A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidatynet) on Dec 23, 2019 at 2:13pm PST

نانسي عجرم: ١٦ مايو -برج الثور

نانسي عجرم تثور على ما يعجبها وتنجح

عاطفية وحالمة -حس عملي – واقعية -مهارة وقدرة على الإقناع – ودودة -تطمح للحياة المرفهة.

في عام ٢٠٢٠ في داخلها تميل للابتعاد عن الأضواء لفترة ومع ذلك الفلك يدفعها للبناء على أسس راسخة. كما أن "أورانوس" في برجها يدفعك للثورة على ما لا يعجبها وسيكون ذلك لصالحها.

View this post on Instagram لعام 2020 الخاصة بالفنانة #نانسي_عجرم ‬⁩وتنتمي لمواليد برج الثور، شارك الفيديو مع أصدقائك الذين يشبهون نانسي في الشخصية ‏⁦‪@sayidatynet @nancyajram ‬⁩ @abierfouad A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidatynet) on Dec 28, 2019 at 2:34pm PST

أصالة: ١٥ مايو -برج الثور

اصالة مشوشة وغير قادرة على اتخاذ القرار

محبة للحياة ولجمال الطبيعة -تتعامل بلطف وحزم -تبحث عن الاستقرار والهدوء -تميل للعناد -متصلبة الرأي -عاطفية -واقعية -عملية

في عام ٢٠٢٠ تميل كثيرا للتشوش وعدم القدرة على اتخاذ قرار ومع ذلك تتقدم على أسس راسخة.

View this post on Instagram تعرفوا إلى توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد لعام 2020 الخاصة بالفنانة ⁧‫#أصالة_نصري ‬، وتنتمي لمواليد ⁧‫#برج_الثور‬⁩، هل لديكِ صديقة تمتلك نفس الصفات وتنتمي لنفس البرج؟ ‏⁦‪@sayidatynet @assala_official ‬⁩ @abierfouad A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidatynet) on Dec 29, 2019 at 5:41am PST

نادين نجيم: ٧ فبراير -برج الدلو

نادين نجيم يحمل لها هذا العام أجواءً ضاغطة

سلوكها متناقض مع أفكارها -عاطفية وحالمة وحساسة للغاية – مفكرة ذكية -وهدفها الارتقاء بالجنس البشري في كل العالم – روح انسانية.

يحمل لها هذا العام أجواءً ضاغطة في أحيان كثيرة. أنت بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول في مغامرات، أو أي نوع من المخاطرة، خاصة في الأمور المالية والعاطفية. كما أن الصبر ضروري جدا بالنسبة لها حتى آخر العام.

View this post on Instagram مع اقتراب بداية العام الجديد نرصد لكم التوقعات الفلكية وعلم الارقام للفنانة #نادين_نجيم مع خبيرة الأبراج #عبير_فؤاد♒ @nadine.nassib.njeim #الخليج 365 A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidatynet) on Dec 23, 2019 at 9:01am PST

سميرة سعيد: ١٠ يناير -برج الجدي

سميرة سعيد عليها أن تحافظ على اتزانها النفسي

شخصية جذابة – روح قيادة – منظمة – تبحث عن الكمال -ازدواجية مما يجعلها مذبذبة في خياراتها -عاطفية رغم إخفائها لمشاعرها –عنيدة.

هذا العام تشعر في كثير من الأحيان بثقل المسئولية، وقد تجد صعوبة في تحديد أولوياتها مما يجعلها معرضة للحيرة والتردد. عليها أن تحافظ على اتزانها النفسي وتماسكها لتتمكن من اتخاذ قرارات سليمة.

ميريام فارس: ٣ مايو -برج الثور

ميريام فارس تساعدها علاقاتها الاجتماعية على حل أي مشاكل

طموحة – صارمة -تؤكد على قوانينها الثابتة -تبحث عن العدل -موهوبة في التفاوض – تميل للغضب بسرعة – تركز على السلبيات أكثر من الإيجابيات.

في عام ٢٠٢٠ تبدو أكثر استعدادا للظهور بشكل جديد، ولديها الكثير من الأعمال مما يجعلها تشعر أحيانا بالتشتت والتشوش، ومع ذلك قد تساعدها علاقاتها الاجتماعية في كثير من الأحيان على حل أي مشاكل.

View this post on Instagram لعام 2020 الخاصة بالفنانة ⁧‫#مريام_فارس‬⁩ المولودة في 3/مايو، ومن مواليد ⁧‫#برج_الثور‬⁩، هل لديكِ صديقة تمتلك نفس صفات مريام وتنتمي لنفس البرج؟ ‏⁦‪@sayidatynet @myriamfares @abierfouad A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidatynet) on Dec 27, 2019 at 1:06pm PST

أنغام: ١٩ يناير -برج الجدي

أنغام تشعر بعدم الاتزان عاطفيا

تحتاج للعمل في هدوء واطمئنان -شخصية قوية -جذابة -قدرة على التنظيم واتخاذ القرارات -غامضة -تحب العمل في سرية وكتمان.

في عام ٢٠٢٠ قد تشعر بعدم الاتزان عاطفيا ولديها حيرة وتردد في اتخاذ قرارات.

View this post on Instagram لعام 2020 الخاصة بالفنانة ⁧‫#أنغام‬⁩ المولودة يوم 19/ يناير ومن مواليد ⁧‫#برج_الجدي‬⁩، هل لديكِ صديقة تمتلك نفس الصفات وتنتمي لنفس البرج؟ ‏⁦‪@sayidatynet @anghamofficial ‬⁩ @abierfouad A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidatynet) on Dec 27, 2019 at 5:23am PST

شمس الكويتية: ٢٨ أبريل -برج الثور

شمس الكويتية بداخلها مشاعر حزن وغضب وتحتاج إلى السفر

محبة للجمال -تحب الاتصالات والتبادل الفكري -موهوبة في التعبير عن أفكارها بسهولة -مبالغة في انفعالاتها ورغباتها!

هذا العام يعتبر نهاية مرحلة في حياتها وقد تودع فيها ما لا يناسبها بلا ندم (أورانوس). بداخلها مشاعر حزن وغضب، والسفر قد يكون مفيدا لها في أي وقت من السنة.

نوال الكويتية: ١٨ نوفمبر – برج العقرب

نوال الكويتية يحالفها الحظ في العلاقات وفي السفر

قدرة على الإقناع هائلة -موهوبة اجتماعيا -تتعامل بسهولة مع العالم -معتدة بنفسها -إصرار وإرادة تساعدها على الوصول لأهدافها.

في عام ٢٠٢٠ يحالفها الحظ في العلاقات وفي السفر وقد تحيي العديد من الحفلات في عدة بلاد وتكون موفقة جدا، لكن قد يثقل ذلك كاهلها بالضغوط.

وائل كفوري: ١٤ سبتمبر – برج العذراء

وائل كفوري يحصل على جائزة جديدة

متقلب المزاج -يحب التجديد والسفر – ودود – لبق -يقظ الذهن -سريع البديهة -بارع في العلاقات

في عام ٢٠٢٠ لديه حظ في السفر طوال العام ويحيي العديد من الحفلات التي يطوف فيها عدة بلاد وقد يحصل على تقدير أو جائزة.

عبد الله الرويشد: ١٨ يوليو -برج السرطان

عبد الله الرويشد يتخذ قرارات جريئة

كريم -يهتم بالمصلحة العامة للإنسانية -شخصية ثرية -محب للمغامرة والتجديد -حياته مليئة بالأسفار والحب والتغيير -شديد الاعتداد بالنفس – متقلب المزاج – سريع الانفعال – لديه إصرار.

في عام ٢٠٢٠ هذا العام يبدأ مرحلة جديدة ويبدو أكثر إصرارا وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بخطوات جريئة تحقق له النجاح والتقدم.

شيرين عبد الوهاب: ٨ أكتوبر – برج الميزان

شيرين عبد الوهاب عليها تجنب الدخول في معراك جديدة

توظف جهودها ومواهبها بمثالية – شجاعة – محددة – قوانين صارمة -دقة – مصرة وقادرة على تحقيق النجاح.

عام ٢٠٢٠ يحمل لها أجواءً ضاغطة. قد تكون بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول في مغامرات، أو أي نوع من المخاطرة، خاصة في الأمور المالية والعاطفية. كما أن الصبر ضروري جدا بالنسبة لها حتى آخر العام.

View this post on Instagram مع اقتراب بداية العام الجديد نرصد لكم توقعات الحالة الفنية ل ⁧‫#شيرين_عبدالوهاب‬⁩ بحسب توقعات خبيرة الأبراج ⁧‫#عبير_فؤاد‬⁩ ♎️ ‏⁦‪@sayidatynet‬ Advertisements A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidatynet) on Dec 23, 2019 at 4:41am PST

عمرو دياب: ١١ أكتوبر – برج الميزان

عمرو دياب يواجه ضغوط مهنية أو صحية

محب للجمال -يبحث عن المكانة الأعلى -يحرز تطورا غير متوقع -عاطفي وحساس ومتقلب المزاج جدا

في ٢٠٢٠ قد يميل للابتعاد عن الأضواء في أحيان كثيرة أو تضطره الظروف لذلك. ضغوط مهنية أو صحية ويجب أن ينتبه ويدرس جيدا خطواته.

View this post on Instagram 2020 الخاصة بالفنان #عمرو_دياب ‬ المولود في ١١ أكتوبر، وهو من مواليد ⁧‫#برج_الميزان‬⁩، هل لديكِ صديق يمتلك نفس صفات عمرو وينتمي لنفس البرج؟ @amrdiab @sayidatynet @abierfouad ‏⁦‪‬⁩ A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidatynet) on Dec 28, 2019 at 12:41am PST

دينا الشربيني: ١٧ مارس – برج الحوت

دينا الشربيني تعاني من الحيرة والتردد

شخصية متكاملة من ناحية العقل والمشاعر -تضع قوانين محددة وواضحة -تعرف معنى الصداقة وتقدرها -لديها حس اجتماعي -منظمة – طموحة – تتحمل المسئولية

عام ٢٠٢٠ يحمل لها حيرة وتردد في اختيار أعمال وأيضا في اتخاذ قرارات وعليها أن تحافظ على اتزانها النفسي، ويدعمها أصدقاء مخلصون.

View this post on Instagram لعام 2020 الخاصة بالفنانة ⁧‫#دينا_الشربيني من مواليد ⁧‫#برج_الحوت‬⁩، هل لديكِ صديقة تمتلك نفس صفات دينا وتنتمي لنفس البرج؟ ‏⁦‪#sayidaty @dinaelsherbinyy ‬⁩ @abierfouad A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidatynet) on Dec 28, 2019 at 8:19am PST

ليلى علوي: ٤ يناير -برج الجدي

ليلى علوي بداخلها غضب وحزن

محبة للتميز -روح إيجابية -حيوية -روح فكاهة – قدرة على الابتكار -محللة بارعة – عندها بصيرة بتوصلها لنتائج مهمة.

في عام ٢٠٢٠ يحالفها الحظ في السفر خاصة من ٢٠ أغسطس إلى ٢١ سبتمبر ولديها فرصة كبيرة لتزور أكثر من بلد وتحقق مكاسب ونجاحات لكن بداخلها حزن وغضب في أحيان كثيرة.

يسرا: ١٠ مارس – برج الحوت

يسرا تحقق نجاحات متعددة

مركز الاهتمام – حس جمالي وفني – جذابة -ملهمة -مخيلة خصبة -موهبة تنظيمية -تعرف كيف تقترب لتعقد علاقات انسانية ناجحة -تعرف تفرض نظامها.

عام ٢٠٢٠ هو عام تحقيق الطموحات والمكاسب بالنسبة لها.

إلهام شاهين: ٣ يناير -برج الجدي

إلهام شاهين تضع بصمة من خلال عمل فني مهم

محبة للحياة – طموحة – تعرف تسيطر – منظمة -تخاف من الغدر والخيانة -شكاكة.

في عام ٢٠٢٠ تضع بصمة من خلال عمل فني مهم تقوم به.

رانيا يوسف: ١ ديسمبر -برج القوس

رانيا يوسف تحقق مكاسب مالية

طموحة – مجتهدة -جذابة -تحتاج دائما لتحقيق نجاحات شخصية -متصلبة وصارمة في أحيان كثيرة -مركز الاهتمام -جريئة – مغامرة -قوية

في ٢٠٢٠ تحقق مكاسب مالية ونجاحات.

كندة علوش: ٢٧ مارس -برج الحمل

كندة علوش تواصل الابتعاد عن الأضواء

مخلصة – وفية -متفهمة -قدرة على عقد صداقات غنية -تبحث عن المثالية والصدق والطرق الصحيحة للقيام بأي شيء -اعتداد بالنفس – سيطرة.

في ٢٠٢٠ تميل للابتعاد قليلا عن الأضواء من أجل دراسة عمل والإعداد له أو بسبب ضغوط عائلية.

عمرو يوسف: ٢٣ ديسمبر -برج الجدي

عمرو يوسف مشتت وعلاقاته تمنحه فرصا مهمة

رشاقة اجتماعية -مواهب تساعده على النجاح -سريع البديهة -يقظ الذهن -يحارب بمثالية!

في ٢٠٢٠ قد يكون مشتتا بين عدة أهداف وأعمال فنية ومع ذلك تنفعه جدا علاقاته في الحصول على فرص مهمة.

نيللي كريم: ١٨ ديسمبر -برج القوس

نيللي كريم تضطرها الظروف للابتعاد قليلا

معتدة بنفسها – إصرار -توطد علاقاتها بسهولة -مبتكرة -روح خيال.

في عام ٢٠٢٠ تميل للهروب من الأضواء أو تضطرها الظروف للابتعاد قليلا.

ياسمين عبد العزيز: ١٦ يناير -برج الجدي

ياسمين عبد العزيز تنجح بدعم أصدقائها

عاطفية -محبة للطبيعة وللسفر ولاكتشاف الحياة – حالمة -جذابة -تتعامل بإخلاص -تميل للغموض.

في عام ٢٠٢٠ يقف بجانبها الكثيرون وقد تدخل في أكثر من عمل فني في وقت واحد.

غادة عادل: ٢٥ ديسمبر -برج الجدي

غادة عادل تحصل على مكانة أفضل

طاقة كبيرة -موهبة تحليلية -تحتاج دائما لإحراز تقدم -شخصية قوية -تفرض إرادتها -تكبت مشاعرها بداخلها.

يحمل لها عام ٢٠٢٠ تغييرا إيجابيا وانتقالا لمكانة أفضل.

غادة عبد الرازق: ٧ يوليو – برج السرطان

غادة عبد الرازق محظوظة في العام 2020 بشرط

بارعة في العلاقات والاتصالات -قدرة على التكيف -وقدرة على الإغراء -حساسة -مزاجها متقلب.

في عام ٢٠٢٠ لديها حظ كبير على الصعيد المالي وفي السفر وقد تحقق مكاسب كبيرة بشرط أن تحافظ على حقوقها (٣ كواكب ف المواجهة) والسرية والكتمان.

تامر حسني: ١٦ أغسطس – برج الأسد

تامر حسني أكثر جرأة في العام الجديد

عملي وعاطفي -ذكاء اجتماعي – بصيرة -مشاعر إخلاص حقيقية للأصدقاء -عنيد وشديد الإصرار -متسرع ومغامر

في عام ٢٠٢٠ يبدأ مرحلة جديدة ويظهر بشكل فني مختلف. قد يكون أكثر جرأة ويلفت إليه الانتباه/ ١

View this post on Instagram لعام 2020 الخاصة بالفنان ⁧‫#تامر_حسني‬⁩ وينتمي لمواليد برج الأسد، شارك الفيديو مع أصدقائك الذين يشبهون تامر في الشخصية ‏⁦‪#الخليج 365 #sayidaty @tamerhosny ‬⁩ @abierfouad A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidatynet) on Dec 29, 2019 at 12:47am PST

أحمد عز: ٢٣ يوليو – برج الأسد

أحمد عز يواجه أزمات قانونية

قوة سحر -يقظة ذهنية -سرعة بديهة -جريء وشجاع -روح مبادرة -يستفيد من الظروف والأشخاص -قد يبالغ في حساسيته.

في عام ٢٠٢٠ يميل للانعزال فترة من أجل دراسة عمل فني والإعداد له، ويعيش أجواءً جديدة على الصعيد المهني، لكن قد يواجه أزمات قانونية ابتداء من ٢٢ مارس.

أحمد حلمي ومنى زكي: ١٨ نوفمبر – برج العقرب

أحمد حلمي ومنى زكي لديهما الرغبة في المضي بأكثر من اتجاه

قدرة على الإقناع هائلة -موهبة اجتماعية -يتعاملان بسهولة مع العالم -اعتداد بالنفس -إصرار وإرادة تساعدهما على الوصول لأهدافهما.

في عام ٢٠٢٠. تمنحهما الأفلاك رغبة في المضي في أكثر من اتجاه وأكثر من عمل وقد يثقل ذلك كاهلهما بالضغوط.

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