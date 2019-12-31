شقيقة سلمان خان تلد طفلتها في نفس تاريخ ميلاده

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 04:41 مساءً - صدفة جميلة جمعت ميلاد النجم سلمان خان Salman Khan الذي صادف في 27 كانون الأول/نوفمبر مع ولادة الطفلة آيات شارما، إبنة شقيق سلمان النجمة أربيتا خانArpita Khan.

أربيتا خان تحمل مولودتها آيات

وفي التفاصيل عاش سلمان لحظات جميلة بعد أن احتفل بذكرى ميلاده الـ54 وذرف دموع الفرح خاصة وهو يحيي جمهوره الذي كان ينتظر خروجه لإلقاء التحية، بعد ان تجمع الآلاف للاحتفال بميلاد نجمه المفضل.

واكتملت فرحة سلمان بعد أن وضعت شقيقته أربيتا مولودتها آيات من زوجها آيوش شارما يوم الإثنين 27 كانون الأول/ديسمبر.

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عائلة آيوش شارما

وشارك آيوش شارما Ayash Sharma والد الطفلة آيات جمهوره بمجموعة صور عبر انستقرام جمعته مع زوجته أربيتا والمولودة آيات وابنه الأكبر أهيل، الذي يبلغ من العمر 3 سنوات.



وعلق آيوش على الصور بالقول: "أهلاً بك الى عائلتنا آيات، لقد أدخلت الفرحة والسعادة إلى بيتنا، عسى أن تكون هذه الفرحة في كل بيت، مع الكثير من الحب والتمنيات الجميلة."

الصورة التي أعلن فيها عن ولادة آيات



وكان الثنائي أربيتا وآيوش قد أخبرا كل المحبين بقدوم الطفلة آيات، شاكرين الجميع على التهاني بقدومها بالقول: "ولدت أميرتنا آيات بخير وسلامة في 27 ديسمبر...مع كل الحب والسعادة للجميع."



كما شكر الثنائي جميع الأهل والأصدقاء والمحبين على كلمات التهاني والمحبة التي غمرتهما لحظة ولادة الطفلة آيات.

الطفل أهيل ووالده الى جانب الطفلة آيات

يشار الى أن آيوش شارما عقد قرانه على أربيتا خان في قصر تاج فالاكوما في حيدر أباد في 18 نوفمبر 2014، وأنجبا طفلهما الأول، وأطلقا عليه اسم أهيل في30 نوفمبر 2016 بعد ثلاث سنوات.