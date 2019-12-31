فن ومشاهير

شقيقة سلمان خان تلد طفلتها في نفس تاريخ ميلاده

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 04:41 مساءً - صدفة جميلة جمعت ميلاد النجم سلمان خان Salman Khan الذي صادف في 27 كانون الأول/نوفمبر مع ولادة الطفلة آيات شارما، إبنة شقيق سلمان النجمة أربيتا خانArpita Khan.

أربيتا خان تحمل مولودتها آيات
أربيتا خان تحمل مولودتها آيات

وفي التفاصيل عاش سلمان لحظات جميلة بعد أن احتفل بذكرى ميلاده الـ54 وذرف دموع الفرح خاصة وهو يحيي جمهوره الذي كان ينتظر خروجه لإلقاء التحية، بعد ان تجمع الآلاف للاحتفال بميلاد نجمه المفضل.

واكتملت فرحة سلمان بعد أن وضعت شقيقته أربيتا مولودتها آيات من زوجها آيوش شارما يوم الإثنين 27 كانون الأول/ديسمبر.

Advertisements
عائلة آيوش شارما
عائلة آيوش شارما

وشارك آيوش شارما Ayash Sharma والد الطفلة آيات جمهوره بمجموعة صور عبر انستقرام جمعته مع زوجته أربيتا والمولودة آيات وابنه الأكبر أهيل، الذي يبلغ من العمر 3 سنوات.

وعلق آيوش على الصور بالقول: "أهلاً بك الى عائلتنا آيات، لقد أدخلت الفرحة والسعادة إلى بيتنا، عسى أن تكون هذه الفرحة في كل بيت، مع الكثير من الحب والتمنيات الجميلة."

الصورة التي أعلن فيها عن ولادة آيات
الصورة التي أعلن فيها عن ولادة آيات


وكان الثنائي أربيتا وآيوش قد أخبرا كل المحبين بقدوم الطفلة آيات، شاكرين الجميع على التهاني بقدومها بالقول: "ولدت أميرتنا آيات بخير وسلامة في 27 ديسمبر...مع كل الحب والسعادة للجميع."

كما شكر الثنائي جميع الأهل والأصدقاء والمحبين على كلمات التهاني والمحبة التي غمرتهما لحظة ولادة الطفلة آيات.

الطفل أهيل ووالده الى جانب الطفلة آيات
الطفل أهيل ووالده الى جانب الطفلة آيات

يشار الى أن آيوش شارما عقد قرانه على أربيتا خان في قصر تاج فالاكوما في حيدر أباد في 18 نوفمبر 2014، وأنجبا طفلهما الأول، وأطلقا عليه اسم أهيل في30 نوفمبر 2016 بعد ثلاث سنوات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شقيقة سلمان خان تلد طفلتها في نفس تاريخ ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا