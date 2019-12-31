نفت الفنانة المصرية “شمس البارودي” الإشاعات المترددة خلال الآونة الأخيرة عن نيتها العودة لارتداء النقاب مرة أخرى. وقالت البارود في حديثٍ صحفي أنها أقدمت على خلع النقاب منذ سنوات بعد فتوى من الداعية الراحل محمد متولي الشعراوي، وذلك “لأنه فضل؛ فليس مرفوضاً ولا مفروضاً”. وشددت البارودي على أن قرارها بخلع النقاب أتى لأنه سبب لها العديد من المشاكل حينها، مطالبة مروجي الشائعات التي تخصها بالابتعاد عنها مؤكدةً أنها وبعد اعتزالها التمثيل منذ 37 عاماً كرست حياتها لخدمة أسرتها وأبنائها.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعدما خلعته منذ سنوات.. الفنانة المصرية شمس البارودي تكشف موقفها من العودة لارتداء النقاب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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