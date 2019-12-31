شاهد: بسبب ملابسها الجريئة.. الفنانة مي سليم تتعرض لانتقادات من متابعيها

تعرضت الفنانة مي سليم لموجة من الانتقادات بعدما نشرت مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على إنستغرام.

وظهرت سليم بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانا أسود مكشوف الساق، مما دعا عدداً كبيراً من جمهورها للهجوم عليها بسبب إطلالتها.

وقال مغردون أنها تصر على إثارة الجدل بملابسها وابراز مفاتنها. في حين اعتبر عدد كبير من الاشخاص ان شكلها تغيّر بالكامل بسبب المال وبأنها باتت أكثر جمالاً بسبب عمليات التجميل.