بالفيديو: ريان جيلر يثير الجدل بدخوله إلى المسجد مع شقيقة دنيا بطمة

انتشر على عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو مثير للجدل لنجم المواقع الشاب ريان جيلر مع سارة، شقيقة الفنانة دنيا بطمة.

وبدا أن الأخير هو من يقوم بتصوير المقطع ولفت إلى أنهما دخلا إلى أحد المساجد وهما ينتعلان الأحذية.

وأثار هذا استياء الأخيرة التي حرصت على تبرير ذلك من خلال الإشارة إلى أنه حدث عن طريق الخطأ.

ولفتت أثناء خروجها من المكان إلى أنهما اعتقدا أنهما يدخلان إلى المطعم. وأحدث الفيديو ضجة كبيرة على تلك الحسابات وحقق على أحدها أكثر من 150 ألف مشاهدة.

وعلى إثر هذا تعرضت الفتاة والنجم لانتقادات لاذعة حيث رأى بعض المتابعين أن في هذا تعد على حرمة المسجد، لا سيما وان الثنائي سبق وانتشر لهما فيديو وعرضت عليه سارة الزواج.

كما ركزت الكثير من التعليقات على صوت ريان حيث أشاروا إلى أنهم اعتقدوا أن فتاة هي التي تتكلم قبل أن يروا وجهه. وفي المقابل ذكرت بعض التعليقات أن الفتاة هي شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة لأنها تشبهها إلى حد كبير فيما قال آخرون إنها ليست كذلك.