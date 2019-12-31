الفنان إيهاب توفيق يحيي حفلًا غنائيا في ليالي المحروسة للمرة الأولى

يستعد الفنان المصري إيهاب توفيق اليوم الثلاثاء، لإحياء حفلا غنائيا ضمن النشاطات الفنية ”ليالي المحروسة“، بالرياض للمرة الأولى. وقالت شركة ”عيشها“ المنظمة للحفل في تغريدة لها: ”الله على إيهاب توفيق وذكريات أغانيه اللي كبرت معنا متحمسين نستقبلكم في ليالي المحروسة بمنطقة بوليفارد الرياض الثلاثاء“.

ومن المنتظر أن يقدم إيهاب توفيق العديد من أغانيه التي عرفه بها جمهوره، ويأتي حفل توفيق بالتزامن مع استضافة ليالي المحروسة لنجوم مصريين؛ من بينهم أحمد عدوية، وعصام كاريكا وغيرهما.

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