شارك الإعلامي اللبناني نيشان مقطع فيديو لمحتسب سعودي يدعو المسلمين حول العالم بعدم تقديم التهنئة بالعام الميلادي الجديد لبعضهم أو للمسيحيين. وأظهر نيشان رفضه لمحتوى الفيديو وعلق عليه مندهشًا باستنكار: “”لا تتناقلوا رسائل التَّهنِئة”!! .. على أيّ حال: ميلاد مجيد وعام سعيد.”.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: هكذا علق نيشان على فيديو لمحتسب سعودي يدعو لعدم تقديم التهنئة بأعياد الميلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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