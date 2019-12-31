شاهد: أول تعليق لدنيا بطمة بعد التحقيق معها في ابتزاز المشاهير برفقة زوجها

حرصت الفنانة المغربية دنيا بطمة على طمأنة جمهورها عليها بعد انتهاء التحقيق معها في قضية الحساب الذي يحمل اسم “حمزة مون بيبي”.

وظهرت دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام في مقطع فيديو من “سناب” المنتج البحريني محمد الترك، وهما تبتسمان كأن شيئا لم يكن، وقالت دنيا في الفيديو: “حبيت أطمنكم علي، متخافوش علي بحبكم كلكم”،ط.

وأكد الترك أنه حرص على تصوير هذا المقطع ليطمئن كل محبي دنيا الذين دشنوا هاشتاج “قف مع دنيا”.

وقال إنهم سيكشفون عن تفاصيل ما حدث في وقت لاحق.

تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة قررت الإثنين، متابعة دنيا بطمة وشقيقتها في حالة سراح، بتهم تتعلق بالتشهير والابتزاز وبث وقائع كاذبة والمس بالحياة الخاصة والمشاركة، من خلال اشتباههما في امتلاك وإدارة حساب المشاهير “حمزه مون بيبي”.