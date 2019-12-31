الليلة.. شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يغلق باب التقدم لدورته الخامسة

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، عن آخر موعد لاستلام الأعمال المسرحية المترشحة لمسابقات المهرجان (مسابقة العروض الكبري، مسابقة المونودراما، مسابقة محور مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية ) وهو اليوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2019 حتي الساعة الثانية عشرة منتصف الليل. وتابع المهرجان :" انه لا توجد نية داخل إدارة المهرجان لمد فترة استقبال العروض نظرًا لكثرة العروض التي تقدمت بالفعل والتي تم استقبالها خلال الأشهر الماضية والتي تجاوزت الـ 100 عرض مسرحي" . نية داخل إدارة المهرجان لمد فترة استقبال العروض نظرًا لكثرة العروض التي تقدمت بالفعل والتي تم استقبالها خلال الأشهر الماضية والتي تجاوزت الـ 100 عرض مسرحي" . مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تنطلق دورته الخامسة بمدينة شرم الشيخ مدينة السلام في الفترة من ١ الي ٧ أبريل عام 2020 وتترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان الكبير والنجم محمد صبحي ويديره الدكتورة انجي البستاوي ويديره تنفيذيا الفنان طارق صبري ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة برئاسة المهندس احمد يوسف. الفترة من ١ الي ٧ أبريل عام 2020 وتترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان الكبير والنجم محمد صبحي ويديره الدكتورة انجي البستاوي ويديره تنفيذيا الفنان طارق صبري ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة برئاسة المهندس احمد يوسف.

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